Polémica en redes por portada de AMLO en Rolling Stone

Inicia junio y las campañas electorales llegan a su recta final, y para este mes, la revista Rolling Stone publicó en su portada una caricatura del candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un rockstar.

En su cuenta de Twitter, la revista dio a conocer su nuevo número donde aparece AMLO con la banda presidencial y tiene el rostro dividido: del lado derecho su cara es más oscura y seria mientras que el derecho es más claro y se muestra alegre.

La portada ha causado polémica pues para algunos usuarios en redes sociales, la imagen revela la dualidad del carácter de López Obrador. Sin embargo, Rolling Stone especificó que el artículo abordará la preocupación por parte del sector empresarial y la ilusión que siente parte de la sociedad mexicana.

Asimismo, otros usuarios de redes sociales han mostrado descontento por la portada de la publicación.

