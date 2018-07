Acciones de austeridad y anticorrupción de AMLO que debes conocer

REDACCIÓN 13/07/2018 04:19 p.m.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los 50 puntos que instruyó cumplir a los próximos funcionarios de su gobierno, entre los que destacan: trabajar de lunes a sábado mínimo ocho horas diarias; no tener más de cinco asesores; no remodelar sus oficinas de manera lujosa; viajar al extranjero en casos excepcionales y no tener guardaespaldas.

Los 50 planteamientos de austeridad que aplicará el político tabasqueño cuando tome posesión el 1 de diciembre, implican reducir en 50% el gasto de publicidad del gobierno y cancelar todos los fideicomisos públicos.

Serán cancelados los Fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”, señaló Andrés Manuel.

Asimismo, el sueldo máximo anual en el gobierno federal para altos funcionarios sería de $ 500,000 pesos, es decir: $41,000 pesos mensuales.

En el tema de la Fiscalía General de la República, se menciona en el documento que “contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna alguna de la Presidencia de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

