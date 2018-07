AMLO entregó propuesta sobre TLCAN, migración y seguridad a Pompeo

REDACCIÓN 13/07/2018 02:30 p.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo canciller de México, Marcelo Ebrard, manifestó que el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue excelente, franco y exitoso.

En conferencia de prensa, Ebrard destacó que se entregó a la misión de alto nivel de EU una propuesta de bases de entendimiento entre ambas naciones, la cual se dará a conocer hasta que el documento esté en manos del presidente norteamericano Donald Trump.

Detalló que los temas principales de la propuesta son comercio, desarrollo, migración y seguridad.

Además indicó que se dieron detalles a Estados Unidos sobre la perspectiva de desarrollo en México en los próximos años y cómo se busca que nadie tenga que migrar por pobreza o inseguridad.

La reunión AMLO-Pompeo

La misión de alto nivel de Estados Unidos se reunió con el virtual presidente electo de México en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Se trata del secretario de Estado, Mike Pompeo; del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, así como Kushner, yerno de Donald Trump, quienes fueron recibidos en la casa de transición por Marcelo Ebrard, próximo canciller de México.

Previamente, los secretarios estuvieron con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, por cerca de 40 minutos en la residencia oficial de Los Pinos.

La delegación fue recibida por Carlos Sada, Subsecretario para América del Norte, y funcionarios de protocolo de la Presidencia.

Luego, la comitiva norteamericana sostuvo una rápida reunión privada con personal y familias de la Embajada de EU en la Ciudad de México.

Así fue la llegada a la CDMX

A su llegada a la terminal aérea a bordo del avión Air Force One, fueron recibidos por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a las 10:54 horas.

Pompeo llegó a México acompañado por los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin; de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, y del asesor senior del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner.

Tras su arribo, Pompeo agradeció al mandatario mexicano por la bienvenida que le dio a su llegada la Ciudad de México.

El funcionario norteamericano detalló que reuniones sostendrá este viernes en su primera visita a México como secretarios de Estado de EU. Así lo tuiteó:

