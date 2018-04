Los otros desaparecidos, horas antes de los 43 de Ayotzinapa

PARIS ALEJANDRO SALAZAR 25/04/2018 10:36 p.m.

Horas antes del ataque y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el cártel "Guerreros Unidos" ya había detenido a 17 personas que presuntamente pertenecían a "Los Rojos", la organización antagónica en el trasiego de drogas en Guerrero.

Los 17 integrantes de "Los Rojos" habrían acudido la madrugada del 26 de septiembre de 2014 a Iguala a "matar a los hermanos Benítez Palacios", a Víctor Hugo Benítez "El Tilo", jefe de plaza, y a cinco de sus hermanos conocidos como "Los Pelones", dueños del auto lavado "Los Peques".

Los hechos se registraron 18 horas antes de la llegada de los normalistas a la Central de Autobuses de Iguala, por lo que ese día no sólo 43 estudiantes de Ayotozinapa fueron desaparecidos, también otras 17 personas fueron privadas de la libertad por integrantes de "Guerreros Unidos" y elementos de la policía municipal.

En la causa penal 100/2014 del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros, "El Chino" declaró que habrían quemado a 17 personas y sus restos arrojados al río San Juan.

Conversaciones a través de Blackberry entre líderes de "Guerreros Unidos" en Chicago y sicarios en Iguala reveladas por Reforma, refuerzan la versión de un número mayor de desaparecidos, ya que hablaron de "60 paquetes", es decir, 60 personas, 17 más que los 43 normalistas.

Señaló que "después siendo cerca de las 14:00 horas aproximadamente me dice que ya tienen a 17 personas que pertenecen al grupo delictivo de LOS ROJOS, así mismo me envía una serie de mensajes por PIN, en donde me dice que FRANCISCO SALGADO VALLADARES (ex subdirector operativo de la policía de Iguala) había defendido la plaza y que ya sabían de dónde venían los 17 rojos, asimismo me refiere que FRANCISCO SALGADO VALLADARES pidió apoyo al comandante de la policía estatal de quien no recuerdo su nombre y que este le dice que NO VAS A RECIBIR APOYO DE NINGUNA CORPORACIÓN (SEDENA, POLÍCIA FEDERAL, SEMAR Y LA POLICÍA ESTATAL) esto por instrucciones de Seguridad Pública de Guerrero (...) así como de IÑAKY(Blanco)".

La detención de las 17 personas que refirió "El Chino" se dio siete horas antes de que los normalistas de Ayotzinapa arribaran a Iguala.

Contó que la "primer balacera se dio en el auto lavado llamado Los Peques, ahí LOS ROJOS infiltrados se roban tres taxis que son propiedad de los hermanos Benítez Palacios, logrando llegar hasta el domicilio de estos hermanos quienes al llegar a la casa los hermanos Benítez repelen la agresión saliendo herida la persona encargada de hacer la limpieza en ese domicilio, ahí también fueron asegurados algunos de Los Rojos infiltrados desconociendo cuántos, asimismo me platicó que en ese evento habían recuperado algunas armas largas de calibre 9 mm, y que en los autobuses también habían asegurado armas largas y varias armas cortas para esto Los Rojos infiltrados llegaron en Urban utilizadas para el transporte y ahí en Iguala realizan el robo de camiones de pasajeros de la línea Estrella de Oro, para esto cuando estas personas llegan ya traían tres cuerpos de Chilpancingo, cuerpos que tiran en la terminal con el objeto de calentar la plaza".

En su investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes