¡Golpe a "Ventaneando"! TV Azteca recorta el horario del programa

REDACCIÓN 09/08/2018 02:26 p.m.

TV Azteca tomó la decisión de recortar el horario del programa "Ventaneando", el cual perderá media hora al aire, debido a que la empresa lanzará la segunda temporada de "Exatlón", que tendrá una duración de tres horas.

De acuerdo con Grupo Fórmula, apenas en mayo el programa de espectáculos había logrado ampliar su horario, de una a dos horas, por lo que su transmisión inicia a las 16:00 y concluye a las 18:00 horas.

Aunque, partir del 13 de agosto, el programa "Ventaneando" a cargo de Pati Chapoy, concluirá a las 17:30 horas.

En tanto, "Enamorándonos", reality donde los participantes van en busca de amor, conducido por Carmen Muñoz, volverá a su horario original; iniciará a las 17:30 y concluirá a las 19:30, hora en la que comenzará "Exatlón".

nl

