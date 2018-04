ESCASEZ DE SERVICIOS

Exigen vecinos de Zona Esmeralda servicios a autoridade

La zona habitacional Zona Esmeralda es prácticamente nueva, comenzó a edificarse hace unos 12 años, aproximadamente

NORMA GARCÍA 08/04/2018 08:34 p.m.

"Antes de comprar en Bosque Esmeralda infórmate de la carencia de servicios", es uno de los textos de las mantas en Zona Esmeralda

ATIZAPÁN.- Habitantes de fraccionamientos ubicados en la exclusiva zona habitacional en Zona Esmeralda, exigen a la alcaldesa Ana Balderas la prestación de servicios.

Mediante una decena de mantas que los vecinos colgaron en distintos puntos de residenciales en el conjunto urbano Bosque Esmeralda (Loma Esmeralda, Puerta de Cádiz, Puerta de Andalucía, etc) exigen la dotación eficiente de servicios públicos como bacheo, abasto suficiente de agua, alumbrado, y recolección de basura, principalmente.

Los nuevos desarrollos se planearon con características distintas a los fraccionamientos consolidados y que caracterizaron Zona Esmeralda durante muchos años, es decir, residencias e incluso ranchos levantados en grandes predios, en zonas de acceso exclusivas. Obras de arquitectura diferenciada pero con normas de construcción comunes para evitar alterar visualmente el entorno.

Sin embargo, los desarrolladores de los recientes proyectos edificaron cientos de casas de menor tamaño, de igual diseño, color y arquitectura en predios más chicos que lo tradicional en esa zona, en áreas vigiladas pero de fácil acceso, entre otras características.

Durante el crecimiento de esas zonas, entre los años 2008 y 2011 básicamente, los representantes vecinales de los fraccionamientos consolidados advirtieron a las autoridades del desabasto y carencia de servicios que acarrearía el crecimiento, sin embargo, éste se ha concretado y sigue dándose.

Algunos residentes de esas nuevas áreas acusan que los servicios son irregulares y deficientes.

"Cuando compramos aquí se nos ofrecieron servicios de calidad, atención de primera, y varias cosas que realmente no son. El agua llega de manera muy irregular, hay días que ni tenemos, en esta zona hay cisternas pero el problema es que el abasto de agua por parte de la autoridad es deficiente, además hay baches, de repente hay apagones de luz, la vialidad se colapsa terriblemente, en fin son problemáticas que no pensamos que vamos a tener o al menos no en tan poco tiempo", lamento Linda Dwasch, vecina de Real Esmeralda

La alcaldesa de este municipio, la panista Ana Balderas, pretende reelegirse al frente de la administración municipal.

"C. Ana Balderas Bosque Esmeralda exige servicios públicos inmediatos", es otro texto de la exigencia social.