Zoé y Metric enamoran California

Anaheim, CA. Yesenia esperó desde temprano en la primera fila. Su objetivo: ver a Metric y Zoé en su paso por esta ciudad de California, dentro de la gira que tendrían por Estados Unidos. "Black Sheep es mi canción favorita de Metric. Y de Zoé, no se. . . Todas!" comenta en inglés nativo. De fondo se escuchan conversaciones sobre las bandas en idiomas entremezclados.

Es sábado 9 de marzo y el House of Blues luce repleto. Por las charlas que se dan entre amigos, parece como si la mayoría estuviera ahí reunido para ver a los mexicanos, más que a las otras bandas.

Cuando Peter Dreimanis, vocalista de la banda que abrió, July Talk, preguntó al público si estaban listos para ver a Zoé las voces de los más de 2 mil asistentes estallan en gritos. Peter aprovechó para dar las gracias a Zoé por permitirles estar en el escenario.

July Talk había empezado su show antes del atardecer, mientras algunos asistentes todavía se acercaban a buscar sus lugares, y compraban bebidas o mercancía alusiva a las bandas en los locales del lugar. Tocaron diez canciones, y en una de ellas Leah Fay, la vocalista del grupo, se balanceó en la cerca que separa el escenario.

Tras la última canción de los abridores el crew salió a desmontar los instrumentos de la primera banda y otro colocó el equipo del siguiente acto.

La prueba de sonido y de luces sirve para aumentar más la ansiedad del público que grita que ya entre Zoé.

Finalmente son las 20:00 horas y los integrantes de Zoé aparecen apacibles a tomar cada uno su sitio en el escenario. El último en caminar es el vocalista León Larregui. Pocos segundos después suenan las primeras notas de la canción No hay mal que dure de su más reciente disco Aztlán. Es la primera de 15 canciones que parecía que todos los ahí reunidos cantan al unísono como si las hubieran memorizado desde hace años. El setlist incluyó Azul, Poli, Via Lactea, No me destruyas, Labios Rotos y Soñé. Entre canciones León se comunica con el público en inglés y español. La última canción es Love, con un arreglo que recuerda más a Ramones que a Los Beatles como en la versión original.

Los gritos, porras y emoción de los miles de presentes son constantes. El tiempo pasa rápido entre coreos y manos alzadas, cuando llega la hora de Zoé de despedirse. El lugar empieza a vaciarse un poco, o a intercambiar de público porque poco después llegan quienes esperan a la banda canadiense Metric. Pareciera como si algunos asistentes solo se hubieran cambiado la camiseta de Zoé por una Metric. El grupo cierra la noche con 16 canciones. Love You Back, Art of Doubt and Black Sheep fueron algunos de los temas que tocan, y terminan con Help I´m Alive.

"Fue intenso y emocionante, valió la pena llegar hasta acá", asegura Yesenia, quien viajó desde Arizona para acudir al festival. Luego suelta algunas frases donde vuelve a mezclar inglés y español.

Zoé y Metric seguirán de gira por estados unidos teniendo el cierre de gira en México el 29 de Junio.

El resto de las fechas en marzo Estados Unidos son:

14 - Ace of Spades - Sacramento, CA (Zoé only)

16 - The Moore - Seattle, CA

18 - The Depot - Salt Lake City, UT

20 - The Fillmore - Denver, CO

22 - Aragon Ballroom - Chicago, IL

24 - Queen Elizabeth Theatre -Toronto, CA (Zoé only)

