Estrellas de Real Madrid mandaron mensaje a Zidane

Minutos después de haber anunciado su renuncia al cargo de entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane comenzó a recibir mensajes de apoyo de los jugadores estrella del conjunto merengue.

Figuras como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y el resto de los referentes el conjunto se despidieron del entrenador francés en sus cuentas de Instagram

Este día Zidane dio por finalizada su etapa en el banquillo madridista, tras dos años y medio de éxitos y luego de haber logrado la tercera corona consecutiva en la Liga de Campeones. A pesar de lo que el técnico manifestó que ahora "el equipo necesita un cambio para seguir ganando".

Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Míster, gracias por tantísimo", escribió Cristiano Ronaldo. "Como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad", publicó el capitán del conjunto merengue, Sergio Ramos.

Zinedine Zidane sorprendió al decir adiós al Real Madrid y dejar de ser su técnico al afirmar que el equipo requiere un cambio

Marcelo y Karim Benzema también le dedicaron unas palabras al ex futbolista de 45 años: "He aprendido muchísimo a tu lado! He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada partido, a cada charla y a cada consejo", fueron las palabras del brasileño, mientras que su compatriota francés reconoció que "fue un honor haber evolucionado bajo las órdenes de un gran hombre como tú"

Keylor Navas también expresó su agradecimiento con un texto y una foto: "No tengo más que agradecimiento (…) Gracias por hacer de un grupo una familia y por los consejos".

jla