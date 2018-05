ANTE ESPECULACIONES

Zidane afirma que no ha pedido contratación de Neymar

Aunque el técnico de Real Madrid afirma que se trata de un jugador que encajaría bien con el estilo de Cristiano Ronaldo

11/05/2018

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no ha pedido el fichaje del brasileño Neymar para la próxima temporada, admitió que si llega sería compatible con Cristiano Ronaldo y centrado en la final de la Liga de Campeones, está convencido de que ningún rumor descentrará a su equipo.

No sé si están discutiendo con Neymar, no lo creo, porque lo que nos importa es lo que estamos haciendo ahora", aseguró preguntado por las informaciones sobre el interés del brasileño de abandonar el PSG.

No he pedido a Neymar, no entro en eso. Tenemos que acabar bien la temporada, el resto se hablará después", añadió.

No soy quien para decir nada hoy en día, estoy preocupado por lo que me queda. Después de la final se hablará en el club porque seguramente habrá cambios, pero ahora no puedo hablar de nada. Los buenos son siempre compatibles, fuera no lo sé, pero en el campo hay química. Cuando jugaba decían que no era compatible con Djorkaeff y hemos ganado juntos el Mundial", explicó.

Pese a asegurar que "no es el momento de hablar de Neymar", Zidane dejó claro que nada afecta a su vestuario. "No estamos preocupados ni nos va a perturbar. Todo el mundo habla y no va a cambiar ni evitar que preparemos bien una final, por lo tanto, no estoy preocupado".

