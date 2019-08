Si no es 'El Zapotillo', no hay otra opción

"No hay plan b, tenemos que hacer acciones extraordinarias, yo hace muchos años les comenté y lo dijo el ingeniero (José Luis) Luege Tamargo cuando él era director de la Comisión, tenemos agua para 14 años. No sólo es León, tantas voces, que sumemos, que ayudemos y que valoremos el proyecto y que valoremos el proyecto por las personas, por la necesidad que tenemos de agua", expresó en rueda de prensa Angélica Casillas quien quiere que se considere la magnitud de la afectación si es que el proyecto no ve la luz.