Por llevar zapatillas impiden paso a mujeres en gobierno de Tamaulipas

A las mujeres que vestían botas o zapatillas no les permitieron el ingreso en la torre gubernamental Bicentenario; el protocolo de vestimenta es zapato cerrado.

ARNOLDO GARCÍA / CORRESPONSAL 08/03/2018 02:13 p.m.

En el gobierno de Tamaulipas no permiten el ingreso a las trabajadoras que visten botas o zapatillas (FOTO Especial)

En el Día Internacional de la Mujeres a las mujeres burócratas no se les permitió el acceso a la torre gubernamental Bicentenario si calzaban botas o zapatillas; y ante el escándalo en redes sociales por este hecho se dio la contraorden.

Desde temprana hora personal de la dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración se apostó en los accesos al edificio para prohibir el paso a aproximadamente 25 mujeres por llevar botas o zapatillas y no el calzado adecuado como zapatos cerrados.

El hecho fue divulgado a través de las redes sociales y causó revuelo pues la medida era aplicada en el Día Internacional de la Mujer.

En su cuenta de Facebook una burócrata Dul Bermúdez Sandoval escribió: "Pues hoy 8 de marzo día de la mujer, me impidieron la entrada a mi trabajo #gobiernotamaulipas (torre bicentenario) porque según ellos no porto el calzado adecuado para el uniforme. Aclaro que ningún momento se nos ha especificado en oficios que tipo de calzado debemos portar o cuál no y mucho menos se nos ha proporcionado uno como tal para completar el uniforme. Hoy decidí traer botas negras por el cambio de clima y en lo personal siempre procuro portar una imagen formal en mi trabajo de acuerdo en atuendo vestimenta. A mí y varias compañeras nos regresaron a cambiarnos, pero tampoco supieron que ponernos, solo nos amenazaron de que si entrabamos así el supervisor pasaría y nos levantaría un acta".

Ante la inconformidad de las mujeres burócratas manifestada en las redes sociales horas después se suspendió la orden.

El subsecretario de Administración, Jorge Armando Pérez Garza, al arribar a la torre se percató de la situación y dispuso que se cancelara tal orden.

Autorizó que las mujeres ingresaran a su trabajo portando su gafete y con el uniforme llevando el calzado que ellas desearan.

El uniforme tanto para mujeres como hombres es camisa blanca con los logotipos, pantalón azul o negro de vestir o mezclilla.





