Zague habla de su infidelidad a Paola Rojas: "hay que asumir actos y consecuencias"

Ha pasado casi un año de que se filtrara el íntimo y comprometedor video sexual de Zague que terminó con su matrimonio, ahora el ex futbolista ha recuperado su vida personal y luego de meses de reflexión asume su responsabilidad sobre la infidelidad a Paola Rojas.

De acuerdo con Quién, Zague revela sus planes en el amor y en lo que esta enfocado para poder salir adelante tras la pesadilla que vivió por su video sexual.

"Todo bien, todo de maravilla, sin ningún problema, todo resuelto, todo tranquilo, todo en paz... Todo en la vida pasa por algo y uno tiene que ser responsable y maduro para asumir sus actos y las consecuencias. Cada quien es responsable de sus acciones. Yo soy una persona que trata de ser productivo, que siempre he tratado de hacer las cosas con responsabilidad", dijo al respecto de su situación emocional tras su separación de la periodista.

Zague añadió que por el momento está dedicado al 100 a sus hijos, los gemelos Leonardo y Paolo. "Todo muy bien. Muy contento, feliz, comprometido con mi trabajo, comprometido con lo más importante que son mis hijos, con mi familia, así que todo de maravilla".

Lo único que, por ahora, no le interesa es rehacer su vida sentimental. De hecho, cuando se le preguntó si ya está listo para tener una nueva pareja, soltó una carcajada: "No, por favor, todo bien", dijo.

Sobre las burlas y ataques de los que fue objeto, el ex futbolista aseguró no guardar rencor a nadie, pues es de esas personas que acostumbra perdonar. "No vivo con rencor ni con odio en mi corazón. Sigo mi vida adelante y hay tropiezos en la vida, nada es perfecto, pero todo es parte del aprendizaje".

