Martinoli y García trollean a Zague tras video

Tras el polémico video que se hizo viral en redes sociales sobre Luis Roberto Alves Zague, sus compañeros de trabajo, Christian Martinoli y Luis García, se mofaron del exfutbolista, ya que éste, al declarar su versión en su cuenta de Twitter etiquetó a ambos personajes.

"Esos hackers son cada vez más creativos. Sabía del Photoshop en video, pero nunca pensé que me lo aplicarían a mí. Ahora me toca aguantar a Luisito @GarciaPosti y Christian @martinolimx", aseguró el ex americanista.

Esos hackers son cada vez más creativos . Sabía del " Photoshop en video " , pero nunca pensé que me lo aplicarían a mi ... ¡Ahora me toca aguantar a Luisito @GarciaPosti y Christian @martinolimx ! — Zague (@LRZague) 12 de junio de 2018

El primero que inició la burla fue el polémico Martinoli, quien con dos simples y sencillas palabras declaró su respuesta hacia el hecho que ahora tiene como protagonista al ex seleccionado nacional en redes sociales.

No podía faltar la respuesta del "Doctor García", quien, fiel a su estilo, bromeó con su ex compañero del Tri.

Y estaremos juntos casi cuarenta días querido Zague!!! https://t.co/hlwoc0x8jJ — Luis García P (@GarciaPosti) 12 de junio de 2018

