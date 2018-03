GUSTAVO A. MADERO

Complejo en Zacatenco atenta contra calidad de vida de vecinos

Aunque el uso de suelo de esta zona marca cuatro niveles de vivienda, están construyendo dos pisos de centro comercial y torres de entre seis y ocho niveles ded

SHARENII GUZMÁN 01/03/2018 09:10 p.m.

Vecinos protestan por desarrollo inmobiliario en San Pedro Zacatenco (Fotos: Sharenii Guzmán)

Vecinos denuncian diversas irregularidades en el proceso de construcción del desarrollo inmobiliario en San Pedro Zacatenco. Aseguran que se colapsará la zona por falta de agua, insuficiente drenaje y caos vial. "De por sí nos cortan el agua y las escuelas tienen que suspender clases por la falta del líquido", dijeron.

En las calles Acueducto y Ciefuegos, en la delegación Gustavo A. Madero, las empresas grupo Enksa y Proyecto Urbano Investments construyen cinco torres de entre seis y ocho pisos, con un total de 549 departamentos, más un centro comercial de dos niveles.

Los vecinos de las colonias Residencial Zacatenco, San Pedro Zacatenco, Lindavista, Santa Isabel Tola y Santa María Ticoman sufren falta de agua y problemas de tránsito. Sin embargo, prevén que para el consumo de los departamentos se requerirán 375 mil litros de agua al día, más los que necesite la alberca y el centro comercial, que también se construirán ahí.

El complejo inmobiliario, integrado por los proyectos "Linda Vista Norte" y "Mozaiko Lindavista", está ubicado en un pueblo originario declarado Zona Patrimonial en el Programa de Desarrollo Urbano de la delegación, debido a que pasa el Acueducto de Guadalupe que data del siglo XVII. Además, durante la obra se encontraron piezas prehispánicas.

Martha Cruz vive en la colonia Residencial Zacatenco desde hace 30 años. En ese entonces, había muchos árboles y pocas casas. Ahora la población ha aumentado tanto que en fechas recientes sufren los estragos del crecimiento urbano. Ella es uno de los vecinos que se oponen a los dos proyectos inmobiliarios.

La señora, que tiene tres hijos y ocho nietos, está en contra del mega desarrollo porque dice que de por sí no tienen agua y con los nuevos departamentos el suministro disminuirá más.

"Sufrimos de inundaciones. La calle de Muyobamba se encharca cada que llueve y ahora con tanto que escarbaron va a estar peor. No sabemos quién fue la persona que autorizó esta construcción, porque aquí no había permisos para este tipo de obras".

También Mario García, de la colonia Residencial Zacatenco, sufre de escasez de agua. Cuenta que cierran el suministro a las 11:00 horas y en ocasiones a su familia no le da tiempo de recolectar lo suficiente para consumo básico. El agua les llega por tandeo y cada vez necesitan más pipas.

"La unidad habitacional Mozaiko nos corta el agua. Ya no les llega a las escuelas: al kínder Nonatzin, a la secundaria 135 ni al Cetis 30. Por ese motivo luego tienen que suspender clases o tienen que ir los directores a pedir que les abran las válvulas".

Además, los dueños del mega desarrollo quieren ampliar la calle de Cienfuegos a cuatro carriles para convertirla de dos sentidos cuando actualmente es de tres. Es una calle que tiene tres escuelas, lo que provocaría riesgos para los niños, accidentes y caos vial.

García cuenta que otro de los problemas enfrentan cada día es embotellamientos en la colonia.

"Una vez que haya más gente por las torres de departamentos habrá menos agua y más tráfico".

Los vecinos calculan que cerca de mil 500 personas habitarán los departamentos. Esta cantidad de población más los visitantes al centro comercial colapsarán la zona, que también tiene problemas de inseguridad y falta de espacios públicos. En temporada de lluvias hay inundaciones por el mal drenaje.

La obra es irregular

Arturo Huerta Pérez, vecino de San Pedro Zacatenco, denuncia que la construcción es irregular porque el uso de suelo de esta zona marca cuatro niveles de vivienda. Sin embargo, construyen dos pisos de centro comercial y torres de entre seis y ocho niveles de departamentos. Esta violación se suma a que el Programa de Desarrollo Urbano de la delegación marca como Zona Patrimonial el terreno de Linda Vista Norte.

"Esto quiere decir que las inmobiliarias tienen que acatar las normas de actuación para Zonas de Patrimonio que marcan pautas de desarrollo urbano. No se están obedeciendo. Las obras comenzaron en 2016 y en 2017 se metió un exhorto en la Asamblea Legislativa porque se encontraron restos arqueológicos en los terrenos".

En esa zona había asentamientos en la época prehispánica y el exhorto no fue atendido. Las obras continuaron pese al valor histórico y cultural de los hallazgos.

Huerta Pérez acusa que las empresas no presentaron estudios de impacto al medio ambiente y urbano, así como las medidas de mitigación. "Hemos tenido conocimiento los vecinos que pretenden ampliar las vialidades para poder agilizar el tránsito del centro comercial. Esto va en contra de la Ley de Movilidad".

Los vecinos piden al gobierno delegacional y local toda la documentación para que se transparente la obra y que se cumpla con los planes y normas que están sujetos por Ley.

Como la mayoría de las obras en la Ciudad de México, este mega desarrollo inmobiliario se construyó en la opacidad y con la complicidad de las administraciones delegacionales y de la ciudad, asegura Huerta Pérez, que también es arquitecto por la UNAM.

Cuenta que en 2016 entre los vecinos se corrió el rumor de que iban a construir una obra, aunque no se sabía qué. Hasta que les cayó a cuenta gotas la información.

Cuando se encontraron los vestigios arqueológicos, el INAH intervino. No obstante, después los vecinos no supieron qué ocurrió, ya que la obra continúo. Ha pasado un año de que solicitaron información a esta dependencia federal y no han obtenido respuesta.

"Metimos dos oficios al INAH para que informe del estado que guardan los restos arqueológicos y que se informe por qué permitieron esta obra cuando es Zona Patrimonial, debido a que como pasa un acueducto y es monumento histórico".

