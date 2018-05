ELECCIONES 2018

En Facebook, Primera Dama pide a la virgen proteger a México de una 'dictadura socialista'

La primera dama de Zacatecas, Cristina Rodríguez, pidió rezar por la protección del país para que no llegue "una dictadura socialista"

REDACCIÓN 14/05/2018 03:25 p.m.

La primera dama comparte contenido de carácter religioso en su perfil frecuentemente (Foto. especial)

Ciudad de México (La Silla Rota).- A través de sus cuenta de Facebook, la primera dama de Zacatecas y esposa del gobernador Alejandro Tello, Cristina Rodríguez, pidió rezar por la protección del país para que no llegue "una dictadura socialista", esto como parte de una publicación para conmemorar la aparición de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el pasado 13 de mayo.

En la publicación pidió además a Dios y la Virgen que México tenga "un buen gobernante".

Aunque no hace referencia directa a ninguna persona, los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, siempre lo han comparado con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien califican como un dictador.

En su perfil de Facebook, la esposa del gobernador priista comparte mucha información religiosa y política en favor del candidato presidencial por la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal), José Antonio Meade.

Primera dama controvertida

En junio del año pasado, durante un evento cultural en Zacatecas un grupo de estudiantes de secundaria bailó al ritmo de la canción #Thatpower de Will.i.am y Justin Bieber. Unos diez adolescentes, mujeres y hombres, vestían pantalones de camuflaje, camisetas negras y algunos llevaban pasamontañas o lentes oscuros.

Al final de su presentación, la primera dama del Estado, Cristina Rodríguez, criticó su atuendo."Veo muchas caras de preocupación porque los chicos parecen más sicarios que personas que pudieran ser un ejemplo para la sociedad", comentó. Decenas de videos de su discurso se han publicado en Facebook. Uno de ellos acumula más de 131.000 reproducciones en un día.

El baile y atuendo de los estudiantes es similar al que se ve en el video del coreógrafo Mihran Kirakosian. En este, un grupo de mujeres con pantalones de camuflaje y lentes oscuros baila al ritmo de la misma canción de Will.i.am y Bieber. La publicación de YouTube tiene más de 17 millones de vistas desde octubre de 2013.

Ante las críticas, Rodríguez se disculpó a través de una publicación en su cuenta de Facebook, la cual ya no está disponible. Una representante del DIF Estatal envió una copia del texto a Verne. "Ofrezco una disculpa si alguien se sintió ofendido por mis expresiones, es la misma disculpa que todos como sociedad debemos exigir a quienes desde las aulas hacen apología del delito". En su texto, reitera que no consideró apropiada la vestimenta de los estudiantes ya que "no va de acuerdo con su experiencia de vida, ni con los valores que sus padres les han inculcado".

