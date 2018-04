COLECTIVOS

Asociaciones civiles denuncian a 112 jueces en Zacatecas

Los 112 jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial de Zacatecas fueron demandados por organizaciones civiles

Redacción La Silla Rota 10/04/2018 07:08 p.m.

Entre los denunciantes estaba Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (Foto. tomada de la web)

Ciudad de México (La Silla Rota).— Los 112 jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial de Zacatecas fueron demandados por organizaciones civiles por incumplir con la ley de transparencia y no haber publicado en dos años ninguna de las sentencias que han emitido.

La demanda, interpuesta por Equis Justicia para las Mujeres y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue presentada el 23 de marzo pasado ante el Juez Primero de Distrito del Poder Judicial Federal en el Estado de Zacatecas, Iván Ojeda Romo, quien la admitió a trámite.

"Fui torturada por 4 días por militares y policías"

"A pesar de encontrarse obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, ningún juez ni magistrado del Poder Judicial de Zacatecas ha publicado una sola sentencia emitida desde hace dos años bajo el argumento de que ninguna ha sido considerada de 'interés público', por lo que violan el derecho de acceso a la información", indicaron las ONG en un comunicado.

LEA TAMBIEN Policía que presuntamente mató a la pequeña Dayana es acusado de otros tres feminicidios El expolicia que está siendo buscado por las autoridades, hace años fue galardonado por ser un agente ejemplar

La opacidad del Poder Judicial del Estado, consideraron, propicia que se den actos de corrupción y que no se establezcan los controles necesarios para garantizar que las resoluciones que emiten jueces y magistrados se dicten conforme a derecho.

"Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en la que imparte justicia, no es posible evitar que se emitan sentencias discriminatorias y no se pueden detectar actos de corrupción, pues su labor se encuentra al margen del escrutinio ciudadano", señalaron.

LEA TAMBIEN Policía que presuntamente mató a la pequeña Dayana es acusado de otros tres feminicidios El expolicia que está siendo buscado por las autoridades, hace años fue galardonado por ser un agente ejemplar

Con información de Reforma