¿Yuri para diputada? Estas son sus ligas con el poder en Veracruz

La cantante goza de la amistad con el exgobernador Fidel Herrera; así como con Javier Duarte. Fue la voz de su gobierno con la canción "Adelante Veracruz"

MIGUEL ÁNGEL CARMONA / CORRESPONSAL 26/03/2018 08:31 p.m.

Su lazo amistoso se extendió con Javier Duarte y fue la voz de su gobierno con la canción Adelante Veracruz

Veracruz (La Silla Rota).- Durante el concierto inaugural de la Cumbre Tajín 2010, la cantante Yuridia Valenzuela Canseco "Yuri" recibió del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán la medalla Veracruz. La artista se desvivió en agradecimientos hacia el exmandatario y su esposa Rosa Borunda por su apoyo en el proceso de adopción de su hija Camila.





Pese a la amistad hecha pública entre el exgobernador priista y la intérprete de "El Apagón", la coalición Juntos Haremos Historia se acercó con la veracruzana y, con el impulso del Partido Encuentro Social (PES), habría sido incluida en la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal.

Sobre este tema, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente estatal de Morena, refirió que "sí hubo un acercamiento con la coalición", pero que su partido no manejó tal posibilidad, si no algún otro de los partidos que integran la alianza, en este caso el PES, a quien le fue distribuido el Distrito 12, con cabecera en Veracruz.





En entrevista con La Silla Rota, el dirigente morenista agregó que el nombre de Yuri figuró, primero, en el Distrito 12 por la vía de Mayoría Relativa, pero no fue seleccionada como candidata, si no otra ciudadana. "Esto no evita que algún partido (PES) de la coalición defina llevarla en esa representación (la plurinominal)".





Sobre las posibilidades de que la cantante jarocha sea incluida en la lista final, dijo que eso será decisión de la Comisión Nacional de Candidaturas, que considera el regusto de cada partido de acuerdo a sus estatutos y en el marco de sus convocatorias. "Pudiera ser, no pudiera ser", opinó Huerta Ladrón de Guevara.





Al ser cuestionado sobre las simpatías políticas de "Yuri", respondió:

"Es veracruzana, una mujer conocida por la población. La conocí siendo responsable de Protección Civil en Ixtapalapa, porque fue a cantar allá. Es una mujer muy dinámica en su aspecto musical, con mucha energía. De lo demás -su relación con Herrera- desconozco".





Yuri y el lazo con Herrera Beltrán y Rosa Borunda





El 20 de junio de 2009, en el marco del 20 aniversario de la Casa Asistencial Conecalli, un niño le compartió al entonces gobernador Fidel Herrera y a su esposa Rosa Borunda que una bebé de ese albergue había sido adoptada por la cantante "Yuri".





Herrera se mostró sorprendido y confirmó la versión del menor de edad, además vaticinó "... tal vez hasta sea cantante como ella.... aquí todo se sabe". En dicho evento asistieron Rosa Aurora Meza Mendoza, fundadora de Conecalli; Emma Curi Galván, subdirectora de Conecalli, personal administrativo y autoridades estatales.





Para el 19 de marzo de 2010, Yuri fue reconocida con la Medalla Veracruz, por su desempeño y trayectoria artística, durante su participación en la edición número 11 de la Cumbre Tajín.





Emocionada hasta las lágrimas, la veracruzana se desvivió en agradecimientos durante su concierto, entre otras cosas, por las facilidades para la adopción de su hija. Así mismo hizo pública su cercanía con Fidel Herrera Beltrán, y su esposa Rosa Borunda.





"Qué chido, hace mucho tiempo que no recibía algo en mi tierra, estoy muy contenta. Esta presea tiene un significado especial, el primero porque aquí vivo, gracias Veracruz", dijo la intérprete, mientras, Herrera la calificaba como una mujer "excepcional".





La noche que Yuri bendijo a Fidel Herrera y a Rosa Borunda

Una noche de junio de 2011, Yuri dedicó el último de sus conciertos en el Palacio de los Deportes a Fidel Herrera Beltrán y a su esposa Rosa Borunda de Herrera.





"Esta noche quiero hacer énfasis de que soy jarocha (...) porque tengo amigos veracruzanos muy especiales para mi corazón y para mi tierra. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para el exgobernador de Veracruz el señor don Fidel Herrera y su esposa Rosita Borunda de Herrera. Por ahí andan, ¿dónde están mis amigos amados?", anunció la cantante mientras pedía aplausos para ambos.





Sobre su amistad, ella misma aclaró. "A ellos los quiero y no nada más por haber sido algo importante en Veracruz (...) Dios los utilizó a ellos para darme a Camila. Quiero que les den un fuerte aplauso a don Fidel y a Rosita. Gracias. Ellos me ayudaron a hacer todo el papeleo, todos sus recursos los usaron para nosotros. Gracias don Fidel y Rosita porque nunca les voy a poder pagar esto tan bonito que es ser madre. Muchas gracias, que Dios los bendiga".





Yuri estuvo en el cierre de campaña de Javier Duarte y fue la voz de su gobierno

A tres días de la elección de 2010, el 02 de julio, Yuri también acompañó a Javier Duarte en su cierre de campaña en el municipio de Córdoba. Allí, acompañado de su esposa Karime Macías Tubilla la artista predijo el triunfo del hoy preso por lavado de dinero y delincuencia organizada.





"Javier, que Papito Dios les de mucha sabiduría a los dos para llevar a este pueblo tan bonito, a este estado al cual me siento muy orgullosa de ser veracruzana. Que Dios los bendiga, que las bendiciones del señor estén con ustedes, porque yo sé que el lunes (06 de julio) tenemos buenas noticias. Amén", dijo Valenzuela Canseco.





El entonces candidato priista agradeció a la ex coach de La Voz México, "Gracias Yuri, con mucho cariño. Una gran veracruzana. Gracias", agregó.





El apoyo de la artista a Duarte le valió para que en 2012 fuera una de las intérpretes de la canción "Adelante Veracruz" juntó a "Paquita la del Barrio", y "Toñita", ex cantante de La Academia. Además, la voz de "Yuri" se hizo contante en carnavales jarochos. Hoy, su registro como candidata a la diputación federal por la vía plurinominal está en manos de la coalición "Juntos Haremos Historia".

Este texto fue realizado en colaboración con e-consulta Veracruz

