Yuri ofrece disculpas a Lucia Méndez y vuelven a ser amigas

Tras 10 años de pelea, Adela Micha hace que Yuri y Lucia Méndez retomen su amistad

REDACCIÓN 23/05/2018 08:14 p.m.

Lucia Méndez y Yuri presumen su nueva amistad gracias a Adela Micha (FOTO ESPECIAL)

Luego de que Yuri y Lucia Méndez se declararan la guerra hace 10 años, gracias a Adela Micha las famosas hacen las paces y vuelven a hacer amigas, no tardaron en presumirlo en redes sociales y la foto ya tiene mil 390 me gusta y cientos de comentario felicitandolas.

De acuerdo con Las Estrellas, Yuri y Lucia Méndez arreglaron sus diferencias en el programa "La Saga", donde Adela las comunicó vía telefónica durante una transmisión en vivo.

"Tanto tú como yo somos mujeres muy inteligentes, y dije que yo no tenía ningún problema en hablar contigo. Las cosas que hemos vivido juntas no se olvidan. Yo soy una mujer que le gusta la reconciliación. Hay gente que me ataca porque ya no somos amigas(..) Y si en algún momento yo a ti te he ofendido, te pido una disculpa públicamente. ¿Aceptas mis disculpas?", dijo Yuri en el show.

"Mira Yuri, mil gracias por llamarme y pedirme esa disculpa, porque pues hubo momentos que nunca te entendí. (...) Claro Yuri, yo estoy en pro de la reconciliación y del perdón de todo lo que pueda ser bueno, de las buenas energías en la vida", contestó Lucía Méndez, dejando en claro que volverían a ser amigas con una fotografía en Instagram.

"Lo que es la vida... Uno pone y DIOS dispone. Hoy mi encuentro físico con mi amiga de toda la vida Yuri", escribió Méndez en la red social.

¿Cómo empezó la pelea?

Recordamos que fue en el 2010 cuando inició la disputa entre las dos famosas luego de que Lucía se refiriera a Rodrigo Espinoza, esposo de Yuri, como una "verdulera" tras haberle gritado en el funeral de su mamá.

Pocos minutos después, Yuri ofreció una conferencia de prensa en la que Lucía Méndez se hizo presente para dar su versión de los hechos, a lo que la cantante respondió "No tienes derecho a estar aquí, esta es mi conferencia".

