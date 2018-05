"Luis Miguel La Serie"

Yuri habla de su relación con Luis Miguel y revela lo que ocurrió en su boda

Yuri señaló que le sorprendió su aparición en el cuarto capítulo de la serie de Luis Miguel y habló de su relación con el cantante

REDACCIÓN 17/05/2018 05:39 p.m.

"Luis Miguel y yo éramos buenos amigos... nunca fui su novia ¡Gracias a Dios!", comentó Yuri, y también habló sobre el capítulo que toca el tema de su boda (FOTO OTMADA DE WEB)

Luego de su breve aparición en el cuarto capítulo de "Luis Miguel La Serie", Yuri habló sobre su relación con el cantante y sobre el episodio donde se relata su boda.

De acuerdo con Publimetro, Yuri agradeció no haber sido una de las conquista de Luis Miguel: "La serie no la he visto, solo vi el primer y el último capítulo, que me sorprendió mucho el ver una parte de mi vida ahí. Luis Miguel y yo éramos buenos amigos... nunca fui su novia, ¡Gracias a Dios! Lo quiero mucho, hace muchos años que no lo veo".

Yuri omitió sus comentarios porque dijo que su aparición sólo fue fugaz y no forma parte de la historia:

Me encanta todo lo que le está pasando, y sobre la serie no quiero opinar nada porque no soy de los personajes que están involucrados ahí. Solo me sacaron en mi boda, él sí fue a mi boda porque sí era mi amigo.

Para mí fue un honor eso, eso me dijo mucho de él. Soy cristiana y no soy quién para juzgar si está bien o mal. No puedo decirte nada, en los ochenta fue un gran amigo y alguien a quien sigo admirando mucho, comentó.

La cantante, que está de promoción en Guadalajara con su Tan Cerquita Tour, reveló que dos productores están interesados en contar su biografía.

#Moda #versacecollection #versaceversace #fan #bella Una publicación compartida de Yuri (@oficialyuri) el 10 Mar, 2018 a las 12:23 PST

Hay dos productores que están interesados en mi vida, pero lo que sí puntualizaré mucho en mi serie, es que estaría muy pegada a los que estén haciendo. Una cosa es que tú la cuentes a que los productores la cuenten.

