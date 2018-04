JÓVENES DESAPARECIDOS

"Jóvenes de Tlaxcala no desaparecieron en Veracruz": Yunes contradice a Fiscalía de Oaxaca

El mandatario aseguró que hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud del Gobierno de Oaxaca para la búsqueda de estas seis personas

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 29/04/2018 12:26 p.m.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, contradijo al Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, al asegurar que es "falso" que seis jóvenes -cinco tlaxcaltecas y uno oaxaqueño- hayan desaparecido en Tierra Blanca, Veracruz.

En conferencia de prensa del Grupo de Coordinación Veracruz, el mandatario aseguró que hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud del Gobierno de Oaxaca para la búsqueda de estas seis personas, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 04 de abril de 2018.

"La Fiscalía de Veracruz no ha abierto ninguna carpeta de investigación porque los hechos no sucedieron en Veracruz (...) Yo hablé con el Gobernador de Oaxaca hace tres días y le ofrecí toda la colaboración institucional si así se requiriera pero no hay absolutamente nada que indique que la actividad delictiva fue en el estado Veracruz", sostuvo el ejecutivo.

De acuerdo con investigaciones de la FGE de Oaxaca, tres jóvenes: Erick, Eduardo y Eduardo (de 24, 25 y 18 años de edad) asistieron el pasado 02 de abril de 2018 a la Feria de la Mojarra en la comunidad de Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

En entrevista con la periodista Denisse Mearker, el fiscal Rubén Vasconcelos informó que los tres fueron detenidos por la policía municipal de San Miguel Soyaltepec, acusados de querer "enganchar" a una menor de edad con engaños para llevarla con ellos. Sin embargo, mediante el pago de un "convenio" con la policía municipal ellos obtuvieron su libertad.

El procurador oaxaqueño agregó que el 04 de abril testigos refirieron verlos salir de la comunidad de Temascal a bordo de su camioneta Ram color blanca, con rumbo a Veracruz, sobre la carretera San Miguel Soyaltepec-La Granja, Tres Valles. Desde ese día los tres desaparecieron.

Sobre los otros tres jóvenes, Jonathan, de 25 años, José Armando, de 18 y Ubaldo de 14 años, Vasconcelos Méndez informó que al no tener noticias de sus familiares viajaron a bordo de un carro Volkswagen tipo Beatle con placas de circulación WSM2696, del estado de Tabasco a al municipio de Tierra Blanca.

El fiscal de Oaxaca, sostuvo en una entrevista de proyección nacional que él último rastro de los seis desaparecidos habría sido en Tierra Blanca, pues desde ese municipio fueron realizadas sus últimas llamadas.

Dicho indicio, fue descalificado por Yunes Linares al explicar que las llamadas que realizaron los muchachos fueron atendidas "por la antena que está en Tierra Blanca, que cubre también parte del estado de Oaxaca, incluyendo la población donde estos jóvenes estuvieron".

Yunes Linares no opinó sobre los testigos -habitantes de Temascal- que según el procurador de Oaxaca vieron salir de ese pueblo a los seis desaparecidos con rumbo al territorio veracruzano.

El último indicio de las seas víctimas se registró el 24 fue abril, los dos vehículos en los que se desplazaban fueron encontrados calcinados en el paraje Los Mangos en la carretera Temascal-La Granja, en el estado de Oaxaca.

