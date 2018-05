SIGUEN LAS ACUSACIONES

Alcalde de Xalapa y Yunes se vuelven a confrontar; ahora por redes sociales

Yunes llamó insensato al munícipe por clausurar postes; Hipólito Rodríguez advirtió que atentan contra la urbanidad y le pidió 'serenarse'

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 08/05/2018 08:26 a.m.

Alcalde de Xalapa y Yunes se vuelven a confrontar; ahora por redes sociales. Foto e-Veracruz

XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- Hipólito Rodríguez Herrero, alcalde de Xalapa, criticó que la empresa Comtelsat, comisionada por el Gobierno de Veracruz para la construcción de postes de videocámaras ha transgredido la normatividad urbana de la capital. Ante estos hechos, el munícipe confirmó la clausura de algunas instalaciones.

"Pedimos a la empresa que nos mostrara los permisos para instalarse en diversos puntos de la ciudad y no nos ha dado esa información; está incumpliendo con una normatividad urbana. Por esa razón será sancionada. No puede poner los postes donde se le antoje", sostuvo el alcalde morenista este lunes 7 de abril en rueda de prensa.

Rodríguez Herrero confirmó que algunos postes fueron colocados a mitad de aceras, en zonas destinadas a personas discapacitadas, así como en lugares naturales protegidos como en el cerro de Macuiltepetl, donde la empresa montó una antena.

"Quieren montar una antena en el parque Macuiltepetl, para eso también tenía que pedir permiso; no lo pueden hacer por sus pistolas. Igual ocurre con otros puntos de la ciudad, poner un poste en un paso peatonal no puede ser", agregó.

El munícipe recalcó la importancia de las cámaras de video vigilancia en la ciudad, sin embargo, exigió que los trabajos a cargo de la empresa Comtelsat se realicen de forma ordenada; "sin afectar a terceros, no lastimar la movilidad, no lastimar la imagen urbana".

"No es un capricho" revira Yunes





A unos minutos de las declaraciones de Rodríguez Herrero, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares manifestó que las cámaras "no se instalaron por capricho", si no de acuerdo a estudios de seguridad que identificó "mapas de calor" en la capital jarocha.

"Obviamente hubo un estudio técnico que se basó en varios elementos de ponderación; un elemento muy importante son las zonas de mayor incidencia delictiva que se denominan los mapas de calor. Tenemos perfectamente detectado donde hay mayor incidencia delictiva que necesita una mayor actividad preventiva".

El mandatario reconoció que de parte del Gobierno estatal no fueron solicitados los permisos al Ayuntamiento, no obstante, apuntaló que no habría problema en solicitarlos; sobre los postes instalados en lugares indebidos dijo que serían reubicados.

"Estamos haciendo algo en beneficio de los veracruzanos, si tenemos que solicitar permiso para instalar un poste con mucho gusto lo solicitamos, estoy seguro que la empresa lo solicitó y no creo que haya ningún Ayuntamiento que se oponga a que se instale un sistema de video vigilancia moderno".

"Clausura postes de vigilancia, pero no bares ni giros negros", reclamó Yunes

No conforme con una entrevista a medios, el mandatario ofreció un mensaje en las redes sociales para criticar a Hipólito Rodríguez de atentar contra la seguridad de los capitalinos al "obstaculizar" la instalación de cámaras de video vigilancia en varios puntos de la ciudad.

Yunes pidió al alcalde "ser sensato, actuar con prudencia y no interponer sus intereses político partidistas" ante la iniciativa, pues aseguró que a los xalapeños les interesa vivir seguros. "Nunca había visto una actitud así de un presidente municipal", aseveró.

Agregó que el programa de video vigilancia no contempla un gasto para el ayuntamiento, y criticó que, en contraste, Hipólito Rodríguez no ha intervenido en otros aspectos "no ha clausurado un solo bar, no ha clausurado un giro negro", sostuvo.

"El gobernador debe estar sereno, nosotros no tenemos un hijo en campaña", responde Hipólito Rodríguez

Horas después del mensaje del ejecutivo, el alcalde xalapeño contestó también mediante redes sociales y recomendó a Yunes "estar sereno. Nosotros no tenemos un hijo en campaña, él sí, que procure estar en calma, a todos nos conviene por el bien de los xalapeños y de los veracruzanos".

En el mensaje, el edil aseguró que la prioridad en su gobierno local es la seguridad. "Estamos convencidos que instalar cámaras de seguridad beneficia a todos los habitantes del municipio".

No obstante, Rodríguez Herrero recalcó que los postes has sido colocados por la empresa Comtelsat en lugares donde interrumpen la movilidad, pone en peligro a los discapacitados o llega a lastimar el medio ambiente. "En el cerro del Macuiltepetl logró instalar una antena rompiendo las rejas de acceso al área verde y lastimando las áreas", acusó.

Finalmente recalcó que buscarán que el Estado de derecho se cumpla, en tanto, el alcalde dijo "el señor gobernador puede decir lo que quiera, pero debe estar mejor informado; él tiene seis meses por delante, nosotros tenemos cuatro años; que deje de hostigar a este ayuntamiento y que permita que todos trabajemos en paz", solicitó.

