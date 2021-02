Registran 170 casos de influenza en Yucatán; mueren 12

Yucatán.- Las autoridades de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) confirmaron la muerte de 12 personas por influenza, además, el registro de 170 casos de este padecimiento durante este período interestacional, esperan un aumento en las próximas semanas.

En el marco de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud de Yucatán, la directora de Salud Pública, Mirza Tec Kumul, indicó “Estamos a la mitad del brote, todavía nos quedan dos o tres semanas con un número importante de casos, posteriormente a eso iniciaríamos el descenso de acuerdo a lo que ocurrió en el 2009".

Con el objetivo de reforzar las acciones para prevenir la influenza en la población, se realizó hoy la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud para comunicar el estado actual a representantes de instituciones de salud, presidentes de colegios, asociaciones civiles. pic.twitter.com/PNYV3TyP3H — Salud Yucatán (@salud_yucatan) 20 de julio de 2018

“El 85 por ciento de los pacientes que presentaron esta enfermedad no habían sido vacunados, de igual forma personal de la Secretaría de Salud de Yucatán aseguraron que los fallecidos padecían de otras enfermedades como diabetes y enfermedades cardiovasculares” añadió Mirza Tec Kumul.

El secretario de salud, Jorge Mendoza Mézquita negó que Yucatán este en una epidemia de influenza y señalo que la sociedad tiene que contribuir para prevenir el contagio. Por lo que exhortan a la población a seguir las indicaciones de prevención como lavarse las manos, no acudir a lugares concurridos, estornudar con la parte interna del codo y sobre todo acudir al médico en caso de presentar algún síntoma.

Con estas acciones puedes prevenir el contagio de #influenza y cuidar tu salud: pic.twitter.com/R96aKgIPj9 — Salud Yucatán (@salud_yucatan) 18 de julio de 2018

“El motivo de aplicar una vacuna no es para que desaparezca la influenza, porque no tenemos manera de desaparecerla, es para que los casos que se vayan dando se de menor intensidad y que no tengan complicaciones", concluyó Jorge Mendoza Mézquita, secretario de Salud de Yucatán.

“Creo que más que alarmarnos tenemos que ocuparnos, y tenemos que aplicarnos en el cada quien, en el segmento donde nos desenvolvemos desde la casa hasta el espacio laboral, y cada quien lo hace en el cuerpo a cuerpo, con su familia, conocidos y con sus amigos, pues bueno en las próximas dos semanas esto ya debe ser una disminución", señaló Martha Góngora Sánchez, secretaria general de Gobierno.

En Yucatán los casos repuntaron debido a las condiciones climatológicas y los constantes cambios de ambiente entre lluviosos y soleados.

Información: Excélsior

Te puede interesar Abierta la convocatoria de becas de movilidad académica al extranjero

Te puede interesar Así fueron las vacaciones de AMLO en “La Chingada”

icp