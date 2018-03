INSEGURIDAD

Cuatro youtubers que fueron truncados por el crimen

En los últimos meses, varios youtubers se han vuelto en crímenes y tragedias en México

REDACCIÓN 07/03/2018 04:00 p.m.

Cuatro personajes que pasaron de YouTube al crimen (Foto Especial)

Tomaron una cámara con la idea de hacerse un nombre en YouTube, pero su objetivo habría sido truncado por el crimen, siendo víctimas o victimarios.

Estos son cuatro casos donde potenciales youtubers o creadores de contenido ya consolidados corrieron con dicha "suerte".

Germán Loera: De youtuber a secuestrador





Con menos de mil suscriptores y seis videos en un año, Germán Abraham Loera Acosta comenzaba a inmiscuirse en el mundo de YouTube.

En la media docena de grabaciones que dejó en la plataforma de videos, el joven de 23 años se decía emprendedor y maestro de coaching.

Sin embargo, detrás de su hablar fluido y su buen vestir, se encontraba el líder de una banda de secuestradores en Chihuahua.

Así lo dieron a conocer las autoridades del estado, quienes señalaron a Loera Acosta de secuestrar a la abogada Tania Denisse Medina Rodríguez, el pasado 28 de febrero.

La familia de la abogada se acercó a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro del Ministerio Público de Chihuahua, quienes realizaron un operativo que derivó en la liberación de la abogada, la detención del joven youtuber y otros cuatro secuestradores, así como la recuperación del rescate exigido.

Anteriormente, se mencionó que los secuestradores habían exigido el pago de rescate a través de bitcoins, lo cual no desentona con el perfil de Germán Loera, pues conocía a la perfección el manejo de la criptomoneda.

Actualmente el valor de los bitcoins ronda la cantidad de 215 mil pesos.

Posteriormente, luego de que un juez le dictara prisión preventiva, la Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que cinco cuerpos fueron dejados en el exterior de la funeraria Guemar en el municipio de Guachochi, Chihuahua. Uno de ellos podría tratarse del padre del youtuber.

Entre la lista de los hombres asesinados está Germán Loera García, de 44 años de edad, cuyos datos de acuerdo con fuentes extraoficiales y su acta de nacimiento corresponden con el padre de Germán Loera.

Las autoridades chihuahuenses detallaron que los asesinatos fueron derivadas de un enfrentamiento entre integrantes de las pandillas "Gente Nueva", del Cártel de Sinaloa, y "La Línea", del Cártel de Juárez.

La Nana Pelucas, entre el periodismo y el narco





Sus actividades en Internet están llena de contrastes, igual subía videos tutoriales de maquillaje, así como grabaciones hablando de la política local de Acapulco, Guerrero.

En dicha entidad vivía Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, quien se definía a sí misma como mamá, bloguera, conductora y publicista.

Desde 2014 comenzó a tomar fama en redes sociales con su personaje la "Nana Pelucas", donde con peluca afro, lentes de pasta y playeras holgadas, criticaba la vida política del puerto.

En el canal de Youtube Sillón TV, con más de 100 videos y 2 mil 647 suscriptores, la mujer se hizo fama.

En sus videos igual acusaba a dirigentes de no hacer su trabajo y despilfarrar dinero del erario, como les daba oportunidad para que hablaran ante su audiencia.

Incluso, el último de sus entrevistados fue Guillermo Deloya Cobián, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), instancia dependiente de la Secretaria de Gobernación (Segob).

Su inmersión en la política local le causó problemas, sobretodo en 2016, cuando aparecieron mantas en el puerto de Acapulco donde la amenazaban de muerte y señalaban, junto con su esposo Samuel Muñuzuri, de tener nexos con el crimen organizado.

Posteriormente, se le acusó de administrar la página de Facebook "Acapulco sin censura" para hacer señalamientos contra pandillas del narcotráfico en el puerto.

Sobre los señalamientos, "La Nana Pelucas" se deslindó y acuso a al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, de los hechos.

Lo ciertos es que Montenegro llegó a mostrar públicamente apoyo a políticos guerrerenses, varios de ellos envueltos en polémicas.

La vida de "La Nana Pelucas" terminó el 6 de febrero, cuando fue asesinada en frente de su familia dentro de su restaurante "A Todos los Santos", ubicado en el fraccionamiento Costa Azul, a una cuadra de la avenida Costera Miguel Alemán.

Un grupo de sujetos armados irrumpió en el lugar y se dirigieron directamente a la youtuber para dispararle en tres ocasiones en la cabeza.

Detrás de su homicidio, de acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, está el narcotráfico.

Su muerte fue ordenada por Javi Daniel Cervantes Magno, alias "El Barbas", supuesto líder de un grupo criminal que surgió de la división del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), informó el fiscal Xabier Olea Peláez.

El Pirata de Culiacán y su muerte anunciada

Alcohol, drogas, bellas mujeres y armas largas, así era la vida de Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido como el "Pirata de Culiacán".

Originario de Navolato, Sinaloa, cuna de varios capos del narcotráfico, Laguna Rosales alcanzó fama en redes sociales a causa de sus excentricidades, los lujos que comparte y a su capacidad de embriagarse sin límites.

Con solo buscar su apodo internet, aparecen varios videos y fotos que recorren la red donde el "Pirata de Culiacán" se encuentra en estado de ebriedad o consumiendo drogas, así como portando armas largas.

Tenía también dos frases populares con las que era identificado: "Así no´mas quedo" y "puro Pirata de Culiacán".

La popularidad en redes sociales provocó que varios grupos de banda lo contactaran para que se apareciera en sus videos musicales.

En una ocasión, en abril del 2017, fue detenido en un bar de Tijuana por ser menor de edad y encontrarse en estado de ebriedad.

En uno de sus últimos videos, Laguna Rosales amenaza al Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que muchos consideraron su sentencia de muerte.

Esto debido a que en diciembre pasado fue asesinado por un comando armado cuando se encontraba en el bar "Mentaros Cantaros", en Tlajomulco, Jalisco.

Durante los hechos, "El Pirata de Culiacán" se encontraba con otros dos youtubers: "HotSpanish" y "Ben El Gringo", quienes relataron lo que sucedió antes, durante y después del asesinato.

En el canal de Youtube de "HotSpanish", un video titulado "La verdad El Pirata de Culiacán", mientras que "Ben El Gringo" compartió una grabación llamada "El Pirata de Culiacán segundos antes que DEP".

Los youtubers relatan que se encontraban en Jalisco porque grabarían un documental y Laguna Rosales había sido un invitado por una de las mujeres que acompañaban al par de jóvenes.

Todos se encontraban en un departamento, del cual decidieron salir para acudir a un bar, donde arribaron a través de Uber.

Prácticamente acababan de llegar al lugar cuando se dio al ataque contra Laguna Rosales.

"Íbamos llegando, yo me acomodo, de repente volteo así como enfrente y escucho ´¡pa, pa, pa, pa, pa!, me paro, me echo un brinco por acá, me escondo como detrás de algo", dice "HotSpanish".

Por su parte, "Ben El Gringo" relató que al llegar al bar, todos se sentaron menos "El Pirata de Culiacán", quien estaba con uno de los trabajadores del lugar.

De repente alguien jala la mesa y se empiezan a escuchar las detonaciones de arma de fuego y agrega que nadie vio el rostro de los sospechosos porque se tiraron al suelo.

Aleksei Makeev: el Lord Nazi Ruso

A través de YouTube subía sus fechorías contra los pobladores de Cancún, Quintana Roo: igual insultaba ancianos como golpeaba niños, mientras presumía su permiso permanente de asilo en México, otorgado por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Su nombre es Aleksei Makeev, originario de Rusia. Había llegado a México en 2015, pero desde enero del año pasado se encontraba de manera ilegal en el país, incluso dicho permiso es una incógnita para la cónsul rusa en Quintana Roo, Armina Wolpert, quien confesó desconocer cómo había logrado obtenerlo.

El comportamiento de Makeev no es únicamente en México, medios rusos señalan que en su tierra natal agredía a quien se pusiera en su camino, siendo incluso detenido dos veces.

Sin mencionar que fue recluido con hospitales psiquiátricos, pero lo dejaban ir luego de que los doctores lo diagnosticaran sano y con un coeficiente intelectual alto.

Los quintanarroenses lo calificaron como #LordNaziRuso e incluso crearon una petición en Change.org para que lo deportaran.

Incluso, el Consulado Ruso notificó a las autoridades mexicanas sobre el comportamiento agresivo de Makeev.

La paciencia de los vecinos de Cancún terminó el 19 de mayo del 2017, cuando un grupo de pobladores acudió a su casa para intentar lincharlo con piedras, bloques y palos.

Makeev fue golpeado por los quintanarroenses y él asesinó a puñaladas a una persona que intentó ingresar a su casa.

El ruso llegó incluso a la azotea de su casa para huir de las agresiones donde fue perseguido por los pobladores.

Sin embargo, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt) acudieron al lugar para tranquilizar a la multitud y hacerles entender que incurrían en un delito.

Posteriormente, llegaron dos ambulancias de la Cruz Roja para llevarse a Makeev, así como al sujeto apuñalado.

Tras los hechos, el #LordNaziRuso fue detenido por homicidio y recluido al penal de Chetumal.

