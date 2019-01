Con este truco podrás sacar a pasear al perrito escondido de Youtube

REDACCIÓN 20/01/2019 04:51 p.m.

Una de las plataformas de reproducción más utilizadas sin duda es Youtube, donde puedes ver todo ese contenido al que estás suscrito y escuchar música a tu gusto, pero lo que pocos saben que te puedes encontrar a un perrito.

De acuerdo a FayerWayer, una de las curiosidades que pocos conocíamos es que durante la reproducción de algún material de YouTube puedes encontrar un perrito que simplemente alegrará tu día.

No obstante, el perro no está disponible en todas las variedades de la plataforma. Es por eso que solo se puede ver en la versión de TV o en las aplicaciones de varias consolas. A continuación, te enseñamos cómo hacer que este canino pase frente a ti.

Así se hace

El método es extremadamente sencillo. Funciona en las aplicaciones de Youtube para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Smart TV (ya lo comprobamos). En el caso de PC es algo diferente, pues accediendo a Youtube.com no sirve. En ese caso, lo que hay que hacer es entrar a Youtube.com/TV, donde el perro aparecerá con seguridad. Además, se puede realizar tanto con mouse como con un control conectado.

Lo que hay que hacer primero es entrar a cualquier video. Una vez hecho esto, hay que pararse en la línea de tiempo en el punto 00:00 y rebobinarlo. Esta acción se debe mantener durante algunos segundos.

Pasados no más de 10 segundos, el perro aparecerá caminando sobre la línea de tiempo de un lado a otro de la pantalla. Este truco no tiene mucha utilidad más allá del valor estético o por saciar la curiosidad.

