Youtuber ofrece disculpas tras difundir video de hombre colgado

Logan Paul se volvió viral tras la publicación del video en YouTube, donde se burló junto con otros amigos de la muerte del hombre

REDACCIÓN 02/01/2018 12:20 p.m.

El youtuber grabó al hombre en el famoso "bosque de los suicidios" en Japón (FOTO TOMADA DE VIDEO)

El youtuber estadounidense Logan Paul, quien cuenta con 15 millones de seguidores en YouTube y casi cuatro millones en Twitter, ofreció disculpas luego de compartir un video donde aparece un hombre colgado en un bosque de Japón.

De acuerdo con Zócalo, el 31 de diciembre, el usuario subió a su canal de YouTube una grabación en la que se le ve junto a tres amigos paseando por el bosque japonés de Aokigahara, conocido como el "bosque de los suicidios", ubicado en la base del Monte Fuji.

Con cámara en mano, el youtuber descubre a lo lejos a un hombre ahorcado de un árbol. La grabación continúa entre burlas mientras el joven menciona que es el momento más real que jamás ha grabado.

El contenido fue retirado por Paul 48 horas después de su emisión tras las críticas recibidas en redes sociales por el tono irrespetuoso de las imágenes.

El estadounidense, de 22 años y natural de Ohio con residencia en Los Ángeles, se vio forzado a pedir disculpas en Twitter.

"Es la primera vez que me ocurre una situación de este tipo", aseguró.

Paul recordó que su intención no fue ganar más visitas, sino buscar el lado positivo y no causar una ola de negatividad.

"Mi propósito ha sido crear una conciencia en torno al suicidio y la prevención del mismo", aseguró.

La problemática del suicidio en Japón sigue vigente en un país en el que murieron por esta causa más de 25 mil personas en 2014. En Aokigahara, entre 50 y 100 personas se quitan la vida cada año.

Sus propios compañeros de profesión, youtubers tan afamados como PewDiePie con 58 millones de seguidores en la red social de vídeos por excelencia, también han vertido críticas a raíz de la emisión del contenido.

Según el medio británico Daily Mail, el canal de Youtube de Logan fue el primero en alcanzar el millón de suscriptores en la historia de la red social.

Algunos de sus vídeos, publicados cada día, rebasan los 20 millones de visitas. Según la revista Forbes, el estadounidense Paul ha ganado 150 mil dólares por sus publicaciones en Facebook y 80 mil por sus contenidos en Instagram.

El revuelo de su acción provocó airadas protestas de una gran cantidad de internautas, incluso tras sus disculpas públicas que algunos consideraron insuficientes e incluso egocéntricas, lo que ha dado pie a más críticas.

Varias celebridades no han dudado en implicarse y arremeter contra el joven. La actriz Sophie Turner, Sansa Stark en Juego de Tronos escribió: "Eres un idiota. No estás creando conciencia. Te burlas. No puedo creer lo auto-elogiosa que es tu "disculpa". No mereces el éxito (las visitas) que tienes. Ruego a Dios que nunca tengas que experimentar algo como ese hombre".

@LoganPaul You´re an idiot. You´re not raising awareness. You´re mocking. I can´t believe how self-praising your "apology" is. You don´t deserve the success (views) you have. I pray to God you never have to experience anything like that man did. — Sophie Turner (@SophieT) 2 de enero de 2018

El actor Aaron Paul, conocido sobre todo por su papel en Breaking Bad, fue aún más contundente con su mensaje: "¡Cómo te atreves! Me das asco. No puedo creer que tantos jóvenes te admiren. Muy triste. Espero que este último video los haya despertado. Eres pura basura. Simple y llanamente. El suicidio no es una broma. Ve a pudrirte en el infierno".

Dear @LoganPaul,



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



Ap — Aaron Paul (@aaronpaul_8) 2 de enero de 2018





