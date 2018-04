Plataforma

YouTube elimina de su plataforma imágenes que promueven la zoofilia

YouTube tiene nuevas políticas y estas cada vez son más estrictas, ahora eliminará imágenes que contengan zoofilia

REDACCIÓN 25/04/2018 03:34 p.m.

YouTube prohíbe la publicación de imágenes que no vayan acorde con el contenido del video y por ello ha eliminado las imágenes miniatura de zoofilia que usan algunos para conseguir más vistas (FOTO TOMADA DE WEB)

Los últimos meses han sido complicados para YouTube, desde que el youtuber Logan Paul decidió ┬ásubir un video donde aparecía un cadáver colgado de un árbol, la plataforma comenzó a revisar con lupa cada uno de los de materiales que se suben y como resultado millones de videos han sido dados de baja, sobre todos los que contienen imágenes de zoofilia.

De acuerdo con E-Consulta, la nueva disposición de YouTube consiste en eliminar las imágenes en miniatura de los videos que sugieren zoofilia, una táctica que encontraron las granjas camboyanas para obtener más reproducciones de sus videos, sin embargo, a la empresa no le gustó ni un poquito.

La plataforma detectó cuentas que se dedican a subir miniaturas engañosas, sobre todo cuando en el buscador se escribe "A girl and his horse", y aunque los videos que cuentan con imágenes que incitan a la zoofilia no muestran contenido sexual, sí infringen la regla de YouTube que prohíbe la publicación de imágenes que no vayan acorde con el contenido del video, esto con la finalidad de conseguir más reproducciones.

Tenemos políticas muy estrictas en contra de las miniaturas engañosas y el contenido que va en contra de esas políticas ha sido ya removido. Estamos trabajando rápidamente para atacar el abuso en nuestra plataforma y eso incluye desarrollar mejores herramientas para detectar metadatos y miniaturas engañosas e inapropiadas, declaró Youtube.

