"Young Sheldon" revela el destino de Sheldon Cooper con Amy en "The Big Bang Theory"

La ansiada boda entre Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler es lo que tiene a los fans de "The Big Bang Theory" brincando de la emoción, pero el futuro de estos científicos enamorados era incierto hasta que en "Young Sheldon" nos revelaron un el mejor "spoiler" de la serie, lo que le depara a Sheldon y Amy en su futuro como matrimonio.

De acuerdo con Huffpost, la revelación tiene lugar al final de la primera temporada de "Young Sheldon" cuando la abuela, Meemaw, a la que da vida Annie Potts, le pide al nieto establecer un contrato con unas reglas para que no se entrometa en su vida personal.

"I would go on to draw up such contracts throughout my life. With roommates, with my wife... Even with my own children." #YoungSheldon pic.twitter.com/oNqgADhsdv