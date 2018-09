Usuarios de redes tachan de tóxico y macho a "DebryanShow" por hablar de Dhasia Wezka

REDACCIÓN 23/09/2018 05:10 p.m.

El youtuber "Debryanshow" hace unos días difundió un video a través de sus Instagram Stories, exhibiendo a su ex novia Dhasia Wezka.

En el material se ve como la joven también youtuber se besa con otro hombre, y Debryanshow aseguró que él la quería mucho, junto al material escribió que "la gente no siempre muestra su verdadera cara".

Les anexo el chisme, así inicio todo el pedo: pic.twitter.com/Xhw64RMwQJ — Den ? (@DeniBlancoo) 22 de septiembre de 2018

Pero las cosas no se quedaron así, de acuerdo a Grupo Fórmula, Dhasia Wezka quien en días pasados, tras la ruptura, compartió videos donde le deseaba lo mejor a su expareja, estalló en contra de "Rayito", pues aseguró que es soltera y se puede besar con quien quiera.

Asimismo, expresó que en una ocasión, revisando el teléfono de "Debryanshow", encontró muchos videos donde él aparecía tendiendo relaciones sexuales con varias mujeres.

"Soy una mujer soltera que terminó esa relación porque no me respetaban. [...] El problema es que ya no soy su pendeja que le aguanta esas mamadas que hace. Entonces no me vengan a joder a mí porque yo terminé esa relación por salud mental. [...] Muchísimas gracias, Rayito. Ya súperame, por favor", exclamó Wezka en una de sus Stories.

La youtuber también hizo énfasis en que a ella, por ser mujer, la tachan de "zorra" y "aprovechada" por salir con otra persona, cuando a él no lo critican por salir con otras mujeres.

Casi cuatro años de mi pendeja vida le di y el vato no sabía si quería andar conmigo. ¿Querías la pinche guerra? Tú sabes que estoy bien pinche loca, y te la acabas de ganar, pendejo, puntualizó.

Por otro lado, el vecino de la joven, con quien fue captada besándose en el video que Debryan compartió, también reaccionó al pleito de los influencers y pidió que vivan y lo dejen vivir.

También respondió el vato con el que sale Dhasia, OLOOOOVRG: pic.twitter.com/6VXqPzsaRh — Den ? (@DeniBlancoo) 22 de septiembre de 2018

