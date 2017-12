CRIMEN

Youtubers relatan el asesinato del "Pirata de Culiacán"

"HotSpanish" y "Ben El Gringo" relatan lo que sucedió antes, durante y después del asesinado de "El Pirata de Culiacán"

REDACCIÓN 22/12/2017 12:05 p.m.

Cuatro días después de la muerte de Juan Luis Laguna Rosales, conocido como "El Pirata de Culiacán", "HotSpanish" y "Ben El Gringo", los youtubers que acompañaron al hoy occiso a Jalisco, reaparecieron.

A través de dos videos Roberto González y Benjamín Lopez Ferrigno relatan lo que sucedió antes, durante y después del asesinado de "El Pirata de Culiacán" en un Bar de Jalisco.

Anteriormente, el comisionado de Seguridad de Jalisco, Raúl Alejandro Velázquez Ruíz, informó que Juan Luis Laguna Rosales, "El Pirata de Culiacán", se encontraba en Jalisco filmando un documental junto a los dos youtubers.

En el canal de Youtube de HotSpanish, un video titulado La verdad "El Pirata de Culiacán", muestra grabaciones de Laguna Rosales en el mis departamento donde el mismo "Pirata" compartió su último Facebook Live.

Ahí se encuentra con Roberto González y Benjamín Lopez Ferrigno, además de varias mujeres no identificadas.

Por su parte, "Ben El Gringo", subió otro video llamado El Pirata de Culiacán segundos antes que DEP.

Ahí relata que "El Pirata de Culiacán" estaba con ellos porque las mujeres con las que se encontraban lo habían invitado, incluso tenía una cita con una de ellas.

La presunta cita de Lagunas Rosales sería la joven que aparece en el video hablando por teléfono en el balcón de la habitación, el "Pirata" le quita el celular y lo avienta al vacío en un posible ataque de celos.

"HotSpanish" menciona que él no tenía ganas de salir a tomar, pero los demás acompañantes sí, por lo que decidió ir.



Todos llegaron en Uber al bar, el cual detalla estaba alejado del departamento donde se encontraron.

Prácticamente acababan de llegar al lugar cuando se dio al ataque contra Laguna Rosales.

"Íbamos llegando, yo me acomodo, de repente volteo así como enfrente y escucho ´¡pa, pa, pa, pa, pa!, me paro, me echo un brinco por acá, me escondo como detrás de algo".

Por su parte, "Ben El Gringo" relató que al llegar al bar, todos se sentaron menos "El Pirata de Culiacán", quien estaba con uno de los trabajadores del lugar.

De repente alguien jala la mesa y se empiezan a escuchar las detonaciones de arma de fuego y agrega que nadie vio el rostro de los sospechosos porque se tiraron al suelo.

"Ben El Gringo" aseguró que "HotSpanish" fue rozado por una bala y mostró la herida a cámara.

"HotSpanish" señaló que huyó del lugar tras el asesinato y no se enteró de la muerte de Laguna Rosales hasta que lo vio en las redes sociales.

Añadió además que actualmente tiene miedo pues dice haberse librado de la muerte, sin embargo, dice que el ataque fue directamente contra "El Pirata de Culiacán" pues de haber querido matar a todos lo hubieran hecho.

Tanto "HotSpanish" como "Ben El Gringo" reiteraron que no eran grandes amigos de Laguna Rosales, sino que sólo se habían encontrado con él en dos ocasiones.

"El Pirata de Culiacán" fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en un bar de Zapopan, municipio de Jalisco.

José Luis Lagunas hace unas semanas aseguró, en estado de ebriedad, en un video que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, no podía hacerle daño.

