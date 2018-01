Fotos

Venden piñatas del niño de "Movimiento Naranja"

Las piñatas están a la venta en Reynosa Tamaulipas

REDACCIÓN 09/01/2018 07:59 p.m.

El video de Movimiento Ciudadano ya alcanzó 9,892,602 de vistas y 134 mil likes (FOTO ESPECIAL)

La piñatería Ramírez, famosa por fabricar piñatas de personajes en tendecia como Shakira, el Chapo, Kate del Castillo, el Pirata de Culiacán, la niña Frida Sofia, entre muchos otras. No les podía falta una del niño Yuawi José de Jesús López Carrillo, o mejor conocido como el niño del Movimiento Naranja.

De acuerdo con Huffingtonpost, el niño del spot electoral del Partido Movimiento Ciudadano es originario del pueblo Wixarika de la Sierra Alta de Jalisco, y aunque la Red por los Derechos de la Infancia condenó el spot, por usar a un menor indígena como imagen, y Morena exigió bajar del aire los spots de radio y televisión, argumenta que la difusión atenta en contra de los intereses superiores del niño, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó la solicitud.

Rechazamos que Movimiento Ciudadano usara a un niño como mascota para promover su canción o su lema de campaña, el niño no está hablando de sus necesidades, de su vivencia, no está siendo escuchada su voz, está siendo usado como niño indígena y talentoso. Un producto de la mercadotecnia electoral para llamar la atención hacia ese partido", Red por los Derechos de la Infancia para El Universal.

Así que, a suscortos 9 años, Yuawi seguirá sonando en la radio junto con la agrupación Venado Azul, y la piñatería no iba a dejar pasar este fenómeno de la red.

Yuawi López comenzó a presentarse ante el público desde 2013, dentro de la programación del Festival Internacional de Chihuahua en el Teatro de los Héroes, ahí interpretó La de la mochila azul; un año después fue parte de La Academia Kids de Tv Azteca, donde el público recuerda su interpretación de Let it Be, de The Beatles.

El video de Movimiento Ciudadano ya alcanzó 9,892,602 de vistas y 134 mil likes.

