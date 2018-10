Sony Pictures libera nuevo trailer de "Spiderman, un nuevo universo"

REDACCIÓN 03/10/2018 03:53 a.m.

Sony Pictures causo revuelo al liberar el nuevo tráiler de su próxima producción animada "Spider-Man: Un Nuevo Universo"

En este avance podemos ver a Miles Morales, el nuevo superhéroe, tener un encuentro con un experimento con un colisionador de partículas que ha permitido obtener su sentido arácnido creando una gran confusión para Morales.

Pero no todo acaba ahí, tras conocer se nueva habilidad, se da cuenta que no es el único que la posee, aquí es donde se pone más interesante la trama, ya que harán su aparición otros Spider Man pertenecientes a otros universos, tal es el caso de Peter Parker, Gwen Stacy y el particular cerdito llamado Peter Porker entre otros.

El próximo mes de diciembre podremos ver en qué termina esta nueva aventura y que tan efectivo le resulta a Sony esta entrega que ha causado distintas opiniones tanto a favor como en contra.