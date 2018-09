Pizza gratis si te tatúas el logo de Domino´s o Perro Negro ¿te atreves?

Las pizzerías retan a los amantes de la pizza a tatuarse el logo de su marca para ganar el suculento manjar italiano por el resto de sus vidas. En México la pizzería "Perro Negro" abre una convocatoria cada año para quien guste tatuare el logo de su marca y obtener pizza gratis de por vida; en Rusia, Domino´s lanzó la misma promoción.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en un evento llamado Get Inked, las famosas pizzas del Perro Negro, lanzan su convocatoria con una serie de requisitos que se deben de cumplir para ganar el privilegio de tener el logo tatuado en la piel.

"Es un evento anual, generalmente lo hago en octubre. Para poderte tatuar el día del evento tienes que participar previamente en la mecánica creada para seleccionar a los ganadores y ganar", señala la marca en sus redes sociales.

Además, resalta que "si te tatuaste la cara del perro por tu cuenta, no será válido para nosotros y no tendrás pizza gratis de por vida".

