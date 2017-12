WHATS APP

Novia comparte última conversación con el Pirata de Culiacán

"No lo puedo creer si no tiene ni 10 horas que estábamos hablando riendo y planeando"

REDACCIÓN 29/12/2017 09:14 a.m.

Novia comparte última conversación con el Pirata de Culiacán (Foto tomada de la web)

A casi dos semanas del asesinato de Juan Luis Laguna Rosales, conocido como "El Pirata de Culiacán", dicho personaje aún sigue dando de que hablar.

Luego de que se diera a conocer que Dulce Vásquez era su presunta novia, la joven compartió en su cuenta de Facebook una captura de pantalla de la supuesta última conversación que tuvo con Laguna Rosales.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cuánto cobraba el Pirata de Culiacán por presentación?

"No lo puedo creer si no tiene ni 10 horas que estábamos hablando riendo y planeando. Cómo pensar que la vida se puede acabar en unos segundos, despertar con la noticia que ya no te veré más..." escribió la mujer en la publicación junto a la imagen.

Vásquez borró la publicación argumentando que "muchos la estaban haciendo de mal uso" del post.

De acuerdo con La Opinión, aunque en sus fotos y videos de redes sociales, el youtuber siempre aparece rodeado de mujeres y en fiestas, no se le ha conocido una pareja oficial.

LEE ADEMÁS: Youtubers relatan el asesinato del Pirata de Culiacán

Hasta ahora, Dulce es la primera mujer que públicamente se lee información sobre un supuesta pareja seria del boguero.

Laguna Rosales falleció a sus 17 años luego de haber sido acribillado por pistoleros en el bar "Menta2 Cántaros".

Las autoridades manejan la teoría de que el ataque se trató de una venganza por parte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación(CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes,alias "El Mencho".

PUEDE INTERESARTE:

Las bellas amigas del Pirata de Culiacán

¿Quién era El Pirata de Culiacán?

Con información de La Opinión

rgg

LEA TAMBIEN Así despidió Facebook al Pirata de Culiacán José Luis Laguna Rosales fue asesinado por 10 impactos de bala dentro de un bar en Jalisco

LEA TAMBIEN Conoce a la presunta novia de "El Pirata de Culiacán" "No lo puedo creer si no tiene ni 10 horas que estábamos hablando, riendo y planeando", fue uno de los mensajes póstumos que le envió a su novio