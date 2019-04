Mujer pierde los estribos y ofende a empleados, la nombran #LadyPopulacha

REDACCIÓN 19/04/2019 10:48 a.m.

A través de redes sociales circula un video donde una mujer discute con los empleados de una tienda Soriana cuando realizaba el reclamo de un producto en atención al cliente, al no ser resuelto su problema comenzó a insultar a los trabajadores de la tienda.

Ante la desafortunada reacción de la mujer, usuarios en redes le dieron el nombre de #LadyPopulacha, luego de que utilizó dicha palabra para describir la tienda departamental en la que se hallaba.

La mujer quien discute con los empleados e incluso los ofende, realizaba el reclamo de un producto, del que los empleados le pedían el comprobante para acreditar que era cliente de dicho establecimiento.

"Y ya te dije porque no tienen el ticket y no me entienden... no quiero que me ayudes... ¿por qué no viene un gerente? tú no tienes la capacidad mental, la idiosincrasia para saber tratar una situación de estas", grita la mujer quien viste un chaleco de mezclilla y una blusa sin mangas en color azul marino.

Cuando el empleado le pide que no le falte al respeto, la mujer visiblemente exaltada contesta "me vale, yo soy clienta... aquí yo puedo venir y hacer lo que se me hinche la chingada gana".

''Las demás tiendas no son cuadradas como ustedes... o es por qué está es tienda populacha o es el populacho de aquí, porque si tú vas a otra tienda entonces es por niveles, porque donde yo vivo es otra onda'', agregó la mujer.

Hasta el momento se desconoce dónde ocurrieron los hechos, pero el video se ha hecho viral.

Con información de Excélsior





