''Me canso ganso'', el origen de la frase de AMLO

Una de las frases más sonadas por lo curioso que sonó durante el discurso de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador fue la frase de "me canso ganso", por lo que varios se cuestionaron el origen de la frase tan peculiar.

Durante su discurso dijo "en el istmo de Tehuantepec, se promoverá al creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se ampliarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, para comunicar en menos tiempos a los países de Asia con la costa Este de Estados Unidos. Este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos. En tres años estará funcionando... me canso ganso".

#MeCansoGanso una de las frases más sonadas en la #TomaDeProtesta

La frase se viralizó mediante diversos memes y un hashtag en Twitter de #MeCansoGanso.

El origen de la frase

De acuerdo con Publimetro, la primera vez que se escuchó "me canso ganso" fue en 1947 en la película de Germán Valdés "Tin Tan", "El Niño Perdido".

En la escena, "Tin Tan" y otro personaje se embriagan y cantan para pagar su consumo.

Tras ser retado para cantar en español, "Tin Tan" responde: "¡Te la canto!. Me canso ganso dijo un zancudo cuando volar no pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio laftosa y hasta se quedó mudo. Y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo".

