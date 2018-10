''Lucy y el Monstruo'', el cuento de la SEP que polemizó las redes

REDACCIÓN 14/10/2018 07:35 p.m.

Este fin de semana, algunos padres y usuarios de redes sociales se han pronunciado a favor y en contra de la publicación del cuento "Lucy y el monstruo" en un libro de texto de la SEP.

¿La razón? De acuerdo con los usuarios de redes sociales que se sorprendieron con el cuento de terror del libro de lecturas de quinto año de primaria, "no es apto para los niños" y podría tratar temas delicados como el abuso y la pederastia.

Padres de familia con hijos en 5o de primaria, ¿ya leyeron esto en los libros de la SEP? Yo me horroricé, debe ser una broma, ¿verdaaaad? pic.twitter.com/wTJKkX4s0X — Clausinea (@Clausinea) 11 de octubre de 2018

Aquí el texto "Lucy y el monstruo" que según dicen (no me consta) viene en el libro de lecturas de 5to de primaria, ¿que opinan? pic.twitter.com/m2Zb01freK — Juan Ramón (@juanrra_nut) 11 de octubre de 2018

Sin embargo, otra parte de los usuarios en redes sociales calificaron como exagerados a quienes se sorprendieron con el cuento y

Si se horrorizan con "Lucy y el monstruo", mejor ni se acerquen a "El almohadón de plumas" o "La gallina degollada" de Quiroga... No se les vayan a echar a perder sus bebés de 11 años. pic.twitter.com/MGF0GQu6TP — Te voy a tocar la jalea (@Gummi_Beru) 12 de octubre de 2018

Me parece que quienes arman bronca sobre el cuento de "Lucy y el monstruo" es porque no conviven con niños, no leen con ellos o comparten imaginarios en sus juegos.

Si les preocupa su interpretación, acompáñenles en la lectura y denles herramientas para comprender mejor — Daniel (@inmitros) 14 de octubre de 2018

"Lucy y el monstruo" solo confirma que el problema no es el relato, el problema es la generación tan frágil. — Jesse & Joy Division (@Cannabisaurio) 13 de octubre de 2018

Mi primer libro fue el fantasma de Canterville, cuando tenía 9 años (después de La sirenita, cuando tenia 6??) y ahora las mamás la hacen de pedo por el cuento de "Lucy y el monstruo". Señoras sus hijos ven cosas muchísimo peores en la televisión y en las calles — Fernanda (@fermontanom) 13 de octubre de 2018

El cuento jamás indica situación alguna de pederastía. No hay oración qué indique esto. Pero si a interpretar y dar lecturas agresivas vamos: el monstruo es un invento de Lucy. Lucy fue asesinada por su propio hijo imaginado. Ella engendró su destino. Quíhubo. — Festuerto Cuervo (@arbolfest) 13 de octubre de 2018

Aunque la Secretaría de Educación Pública no se ha pronunciado sobre el tema, el autor del cuento, Ricardo Bernan publicó una carta en la que habla sobre el tema.

En dicha publicación, aseguró que el texto fue escrito desde 1990 y desmintió que en la historia se hable de pederastia.

