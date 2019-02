Llegaron los MEMES de la semifinal de MasterChef México

Este domingo se llevó a cabo la semifinal de Master Chef México donde los participantes, Regina, Geny, Ismael y Carlos, lucharon por un lugar en la final.

A continuación te presentamos los mejores memes de la semifinal de Master Chef.

@MasterChefMx Yo la única pregunta q le haría a Carlos Gaytán sería: in your place or in my place? #MasterChefMx pic.twitter.com/3zlFCsKdzO