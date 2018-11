¡Llamen a los bomberos! Llegaron los MEMES de MasterChef México

El episodio de este domingo de MasterChef México no está excento de los memes y es que este episodio empezó con el reto de campo para preparar alimentos para el cuerpo de bomberos.

No mamen que necesitan bomberos para apagar la parrilla ¿si saben que cerrando el gas se apaga??? #MasterChefMx pic.twitter.com/SbZcyOGq8n

En este episodio, la participante Regina que es popular en redes sociales, nuevamente fue elegida como capitana de un equipo.

Regina es la compañera cagante que pregunta cosas que no son necesarias pero que hace que el profesor deje más tarea #MasterChefMX pic.twitter.com/uemNRYsEPz

Sin embargo, Regina no fue la única que generó memes en redes sociales, pues los jueces de MasterChef también dieron mucho de qué hablar:

"FUEGO, FUEGO, RÁPIDO SALGAN DE LA CASA. Hmmm si esto fuera un incendio real ya estaríamos todos tostados".



β€”Chef Herrera (Simpsons did it first). #MasterChefMX pic.twitter.com/9KoJnQfWeu