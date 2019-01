LadyCelular demanda buen servicio y causa destrozos en centro de atención

REDACCIÓN 11/01/2019 07:58 a.m.

Circula un video en el que una mujer, visiblemente desesperada por el mal servicio que recibe en un Centro de Atención de Telcel, exige información a los empleados del lugar.

Al pedir, aparentemente, su fecha límite de pago y no recibir una respuesta satisfactoria, la ciudadana pierde el control.

"Déjeme hablar, sí vengo en forma tranquila, sí vengo en forma tranquila", lanza ante un comentario de un hombre que la atiende.

"Me vas a decir hasta qué día tengo, qué día tengo, ya basta de que me traten mal, hasta qué día tengo, enséñamelo en mi celular por favor", grita y empieza a tirar algunos de los anuncios del establecimiento.

Ante otro comentario que no se escucha con claridad, la mujer vuelve a exigir: "no, enséñamelo en mi celular".

"A mí no me van a tratar como ustedes quieran, no me van a tratar así cada vez que vengo, a todos los van a correr, a todos", indica, finalmente, mientras se retira destruyendo lo que encuentra a su paso.













