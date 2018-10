La regia "Batichoco" niega que sea infiel

REDACCIÓN 03/10/2018 08:08 p.m.

La historia de una tuitera que utiliza el nombre de "Batichoco" se viralizó hace unos días luego de que su esposo difundiera fotografías de su vida privada y pusiera en evidencia problemas conyugales entre ambos, lo que generó insultos contra ella y su familia.

Liliana Cantú, tuitera con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León quien, "Batichoco", en aras de no exponer más a su familia, aclaró la situación que la llevó a millones de cuentas en redes sociales.

Dijo que la cuenta de Twitter @Batichoco se la dio el mismo microblogging, pues hace siete años, en el momento de abrir su cuenta quería utilizar el nickname @Batichica, pero por estar ocupado, le asignaron varias opciones y eligió la que ahora utiliza.

Comentó que enseguida empezó a subir "memes", fotos de ella y comentarios con un particular sentido del humor y fue hasta el año pasado cuando sus seguidores crecieron sustancialmente pues difundió un tuit que evidenció su postura política, por el cual recibió amenazas de muerte, situación que la llevó a mantener a su familia fuera de sus publicaciones.





Dijo que hasta hace unos días, su matrimonio se encontraba en una crisis por lo que, junto con su pareja, decidió salir de vacaciones para arreglar la situación. Sin embargo, al regresar, su esposo, quien no está relacionado con el manejo de redes sociales, abrió una cuenta de Twitter sin foto y empezó a revisar sus tuits, pues su cuenta es pública.

"Yo nunca dejé mi teléfono, nunca he sido infiel, y nadie tiene una prueba de eso, mi esposo, que es muy celoso y que no entiende las redes sociales empezó a stalkearme y cuando vio que me comentan cosas y yo les pongo fav, empezó a responder a mis seguidores y cuando me di cuenta, él ya había subido las fotos juntos y de mis hijos y expuesto toda una situación que no existe", dijo en una entrevista con Fórmula Internet.

Esta situación "que se salió de control" la llevó a hacer privada su cuenta de Twitter, pero eso no fue lo peor para ella y su familia, pues su esposo se fue de la casa, ya atraviesan por un proceso de separación que derivaría en un divorcio.

La joven regia, dijo que independientemente de lo que pase con su situación familiar, un malentendido de su esposo ocasionó la exposición y agresiones a su familia, incluyendo a sus dos hijos, en redes sociales por lo que quiso aclarar lo ocurrido.

