La Navidad al estilo 'soft porn' causa polémica

Aunque estamos en el mes de noviembre, los adornos navideños ya son el ambiente natural en diversos centros comerciales y hasta en algunas casas que no pueden esperar más por vivir esta época del año.

De tal forma el centro comercial Tynwald Mills, ubicado en la Isla de Man, se adelantó con un adorno inesperado al estilo soft porn que causa polémica, según el diario The Independent.

La estructura muestra a dos osos polares copulando, mientras otro oso espía la escena en la cercanía.

Aunque para muchos la decoración resultó novedosa y graciosa, otros señalaron que la figura resulta inadecuada y llevó al centro comercial a emitir un comunicado disculpándose y señalando que retirarían los adornos.

Went to Tynwald Mills today and was quite amused yet disturbed by their placement of their Xmas polar bears ?????? #merryxmas #ohmy #naughtybears #feelingthelove #frombehind #bearbehind @Laughology pic.twitter.com/V5vvTgGmSB