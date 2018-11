La caja misteriosa y los mejores MEMES de Máster Chef México

Este domingo de puente, no sería igual sin los memes de Master Chef México 2018 y por ello, en La Silla Rota te compartimos los mejores que circulan en redes sociales.

Durante este episodio, los participantes se enfrentaron a un primer reto de "caja misteriosa".

Y para variar, el trending topic de las últimas semanas fue Regina con sus polémicas declaraciones y actitudes.

*Abriendo twitter en #MasterChefMx*



En mi mente: No lo twiteés



No lo twiteés

No lo twiteés

No lo twiteés

No lo twiteés

No lo twiteés

No lo twiteés

No lo twiteés

No lo twiteés

No lo twiteés

No lo twiteés



Me: "Saquen a la pinche de Regina!!!!" ????????????????