¡Jolines! Los errores que cometen los españoles al comer tacos mexicanos (Video)

La petición de Andrés Manuel López Obrador para que España ofrezca una disculpa ya causó una crisis diplomática. ¿La forma en que los españoles comen los tacos podría causar otra?

En El Comidista, del diaro El País, están más centrados en asuntos de tortillas, salsas y rellenos que en hechos históricos de hace 500 años. Y según ellos, no les queda más remedio que plantear el asunto y destapar los no pocos errores que se ven por tierras españolas cuando se cocina o se come un taco mexicano.

Con propósito de enmienda y entusiasmo por aprender, se acudió al restaurante Costa Pacífico de Barcelona, donde el cocinero Rodrigo Arrioja dio una clase de lo que sí se hace y lo que no en México con este plato ya universal.

Un avance: ¿comes los tacos con cubiertos? Mal. ¿No calientas las tortillas? Mal. ¿Les pones ketchup o toneladas de queso? Fatal. Si no quieres caer en inconvenientes taqueriles, mira el vídeo de arriba y aprende a disfrutar al máximo de esta maravilla.





