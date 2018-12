Hagan equipos... ya llegaron los MEMES de MasterChef

REDACCIÓN 02/12/2018 10:06 p.m.

Este domingo hubo un nuevo episodio del reality show de comida mexicana, MasterChef, y con el programa llegaron decenas de memes en redes sociales.

Este episodio de MasterChef México 2018 inició con un reto por equipos en el que trabajarían por relevos.

Patricia y Ali al momento de cocinar #MasterChefMx pic.twitter.com/yvhLPS2xcX — Javier González Vega (@JaviGlez_Vega) 3 de diciembre de 2018

¿De un aguachile a arroz? Me quiero morir, hahahaha, esto está muy intenso. #MasterChefMx #TeamIsmael pic.twitter.com/LalfiFwWTb — Aline Tesfaye (@AlineTesfaye) 3 de diciembre de 2018

Yo tratando de entender las reglas de #MasterChefMx hoy pic.twitter.com/NZYOWbkkeL — David O. (@SleeplessWalker) 3 de diciembre de 2018

En este episodio los participantes y sus reacciones dieron mucho de qué hablar.

Cuando dejas las papas / Cuando hacen arroz @IsmaelChefMx #MasterChefMx pic.twitter.com/02lO5uVXpx — Chuyosaurus ?? (@Coatlaxopeuh) 3 de diciembre de 2018

Cuando ves a tu crush #MasterChefMx pic.twitter.com/yq2ntItowP — Aliss (@lichakno) 3 de diciembre de 2018

Cuando Patricia se justifica por sus 6 mandiles negros #MasterChefMx pic.twitter.com/PwXI5VQFAy — mardybum† (@karla_nvc) 3 de diciembre de 2018

No me gusta ver a @CarlosChefMx con mandil negro, pero se que el no será el eliminado... Vamos con todo bombón!!! #MasterChefMX pic.twitter.com/kW89op642M — ??????? ?????? (@Valeriya_G29) 3 de diciembre de 2018

Todxs viendo a Patricia llorar#MasterChefMx pic.twitter.com/6VUw3EldYb — njh???? (@niallchangees) 3 de diciembre de 2018

Lo bueno que @ReginaChefMx anda leyendo todo el hate que le mandan y ahí anda dando RT a los 8 que la defienden ?????? #MasterChefMx pic.twitter.com/n25G4AyVPX — Scarlet Bitch. (@IamYourCinema) 3 de diciembre de 2018

Y para variar, los chefs jueces dieron muy buenos memes.

El cerebro del Chef Benito:



-No digas groserías

-No digas groserías

-No digas groserías



El Chef Benito: %&&$%*#£€¿!!#MasterChefMx pic.twitter.com/iHR8X3AGqX — Alex Lozano (@AlexLozn) 3 de diciembre de 2018

¡Hoy es domingo de #masterchefmx masterchef, aparte es reto de campo! Que nos dirán los chefs #chefherrera #chefbenito #chefbetty pic.twitter.com/6ix3y5iJkA — Ismael Zhu Li (@IsmaelChefMx) 2 de diciembre de 2018

Vaya dilema que tiene el Chef Benito:



Tu esposa, Solange Muris // La que te acosa, Geny #MasterChefMx pic.twitter.com/4tc7UXqCbb — Jonh (@Jonh_LYL) 3 de diciembre de 2018

Todos con mala cara. #MasterChefMx pic.twitter.com/xKJ1YKkWlq — Antonio Figueroa (@josepoye) 3 de diciembre de 2018

"Es hora de meterse el camarón a la boca"

Chef betty:#MasterChefMx pic.twitter.com/sfJSTvMzh3 — Cuyo fugitivo (@Yanelllygarcia) 3 de diciembre de 2018

Florecitas para el chef Herrera #MasterChefMx pic.twitter.com/cApqLn8WpB — Ivy...* (@zymetra) 3 de diciembre de 2018

Mejor ni diga nada, #chefbetty, ¿pa' qué no me subieron al balcón a mi @IsmaelChefMx ? Lo hizo bien, mejor que el otro equipo. Pero: FAVORITISMO.#MasterChefMx pic.twitter.com/0DvObdifq6 — Antonio (@Xantoi) 3 de diciembre de 2018

Todos mientras el chef Benito destroza a Stanley ...



#MasterChefMx pic.twitter.com/OPsQzrrXzD — Viri (@ViriMZ) 3 de diciembre de 2018





