El pasaporte que tuvo que "sacar" el faraón Ramsés II para poder "visitar" Europa

Gracias a las redes sociales se pueden encontrar, recuperar o recordar hechos particulares que sucedieron antes de toda la oleada digital.

Tal es el caso de lo ocurrido con la momia del faraón Ramsés II, quien a pesar de tener más de tres mil años muerto, tuvo que adaptarse a nuestra era moderna para poder salir de su país.

Gracias a un curioso dato compartido por el arqueólogo estadounidense David S. Anderson a través de su cuenta de Twitter, se volvió viral una imagen del pasaporte del antiguo faraón, esto debido a que las leyes regulatorias para hacer viajes internacionales aplican para todos, sin excepción.

El documento citado muestra el pasaporte con los datos del faraón debidamente cotejados, su fecha de nacimiento y su fotografía de frente, dejando en claro que la imagen no es real, pero que la historia sí lo es.

#ArchaeologicalOddities The 1974 passport for Ramses II. His mummy was set to travel to France for a museum exhibition, but contemporary law would not allow for international transport of human remains without proper identification. Hence a passport for a man dead for millennia! pic.twitter.com/EVaBwe6zXO