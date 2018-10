Las nuevas funciones de Google Maps que te ayudarán a hacer "match"

REDACCIÓN 02/10/2018 07:01 p.m.

Google Maps quiere seguir evolucionando y su nueva actualización te hará amarla, incluso, en día en que haya manifestaciones.

El sistema de navegación vía GPS Google Maps te permitirá escuchar música, ver recomendaciones e incluso te indicará en dónde esperar el autobús.

Música en Google Maps

Con esta nueva actualización, los usuarios podrán escuchar música sin tener que abandonar la aplicación: sabemos lo molesto que puede ser salir del GPS para seleccionar nuestra música. Ahora Google Maps se podrá conectar con Google Play Music, Spotify y Apple Music.

En la parte inferior de la pantalla encontraremos la canción que estemos escuchando con la opción de pausar o cambiar de tema.

Explorar lugares

Con esta nueva función, Google Maps te permite explorar lugares de tu interés así como eventos dentro de ellos. Los lugares aparecerán por orden de preferencia, es decir, por la calificación de otros usuarios.

También tendrás la opción de descubrir lugares: si eres nuevo en el vecindario y quieres conocer las zonas que te rodean, la nueva actualización te permite convertirte en un turista.

Y, por si fuera poco, también podrás hacer 'match' con tu ciudad.

Tus sitios

Ahora también podrás guardar tus lugares favoritos o por visitar.

Rutas en tiempo real

Con esta función, la aplicación nos permitirá saber los cambios que se presenten en la ruta, es decir, si empieza el congestionamiento la ruta se actualizará. Así también, Google Maps mostrará alternativas viales para llegar a nuestro destino sin perder la herramienta que nos marca el tiempo del trayecto.

Rutas de transporte público

Sin duda, esta herramienta es de gran ayuda ya que muchas veces nos encontramos en un lugar nuevo o de visita y no sabemos en dónde tomar el autobús. Ahora esto no será problema, pues Google Maps te indicará los lugares en los que puedes tomar autobuses que te lleven a tu destino. Esta actualización aún no está presente en todos los países y ya es lo más esperado del año.