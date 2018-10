Las 10 aplicaciones básicas para tu Android que harán tu vida más sencilla

REDACCIÓN 04/10/2018 03:44 a.m.

Con el desarrollo de cientos de aplicaciones, muchas veces no sabemos cual nos puede ser de mayor utilidad o no al momento de requerirlas, pero no te preocupes, te recomendamos 10 aplicaciones elementales que harán que entorno digital sea más sencillo.

Nova Launcher: Esta aplicación permite una personalización sin igual para tu dispositivo que te permitirá darle un toque personal y un sinfín de posibilidades y lo mejor de todo, es gratis.

Whatsapp: Esta es infaltable, la aplicación de mensajería más usada en el mundo y propiedad de Facebook se mantiene en mejora contacte, aunque las actualizaciones a veces resulten molestas, cada versión nos ofrece una mejor interfaz y nuevos elementos para complementar las conversaciones.

Telegram: El gran rival de Whatsapp que ha ido colocándose como una opción distinta en cuestión de mensajería, manteniendo una apariencia cuidada y con características que permiten una mejor personalización y otras características que en su momento lucen innovadoras.

Snapseed: Si lo tuyo es tomar fotografías, Snapseed te encantará, ya que es un editor de fotografías muy avanzado que nos permite modificar con una gran cantidad de opciones las fotos que vamos captando y que queremos darle un estilo diferente.

Google Fotos: Los dispositivos más recientes ya cuentas con esta aplicación integrada, sin embargo, para aquellos que tiene un modelo atrasado, esta app es un organizador de imágenes y video que nos ofrece opciones como crear collages de nuestras capturas y organizar álbumes y la posibilidad de crear un respaldo automáticos que se guarda en nuestra nube.

Google Maps: Esta aplicación puede sacarte de muchos problemas si es que emprendes un vieja a algún nuevo, deseas escapar del tráfico citadino u obtener información de gasolineras, tiendas de autoservicio entre muchos sitios más. Una de las apps más completas para tu navegación gracias a sus contantes actualizaciones que te brindarán el mejor camino sobre la selva de asfalto.

Today Weather: En grandes urbes como la Ciudad de México el saber el pronóstico del clima se ha vuelto fundamental para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, esta app nos permite saber con información muy precisa el estado del tiempo meteorológico, con todo y que su diseño no sea el más inspirado, lo que nos importa es la información que proporciona.

VLC: Esta app nos permite la reproducción de videos que estén con código abierto, una de las aplicaciones más veteranas pero no por eso atrasadas, ya que se mantiene en contantes actualización para no quedar relegada entre el mar de apps similares.

Netflix: Esta aplicación llegó a cambiar nuestra forma de ver contenidos a través de la pantalla gracias a sus ventajas de poder escoger lo que queremos ver cuando y donde más nos guste, ideal para cuando estás muy clavado en una serie o película y no quieres esperar a regresar a casa para verla en tu PC o smart tv. Una interfaz muy bien cuidada con algunas características adicionales que no tiene su versión PC.

Pocket: Una app que si la llegas a dominar, se volverá tu preferida al momento de estar navegando por la red; Pocket nos permite guardar aquellos enlaces, artículos que te interesen o páginas web que encuentres para poder explorar o verlos después.

Recuerda que estas aplicaciones no son las "únicas y diferentes" pero sin duda, te brindarán una mejor idea de cómo ir mejorando tu dispositivo y sacarte de algún problema más de una vez.