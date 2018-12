Instagram cambia su diseño y se vuelve la app más odiada del mundo

En un intento de innovación, Instagram lanzó un nueva actualización que por un breve momento convirtió a la red social en la más odiada del mundo. La historia se desarrolló y "corrigió" en tan sólo cuestión de horas.

De acuerdo con Publimetro, a lo largo de este 27 de diciembre varios usuarios de la plataforma se mostraron consternados. Al descubrir que Instagram había cambiado completamente su interfaz:

SNAPCHAT LANZA EL PRIMER FILTRO PARA MASCOTAS, PRUEBALO CON TU PERRITO O GATITO

via GIPHY

Como podemos observar Instagram había eliminado prácticamente su tradicional scrolling vertical. Para ahora adoptar una interfaz más similar a Tinder o Snapchat (no sólo en la sección de Stories).

Donde ahora mediante taps se avanzaba o retrocedía para explorar las nuevas publicaciones de contactos.

via GIPHY

Los fans de la app no se hicieron esperar y explotaron inmediatamente en críticas de odio y queja. Porque simplemente esto ya no se parecía a Instagram:

De hecho el asunto creció tanto que hasta el Independent publicó una nota sobre el linchamiento virtual de la nueva actualización.

El giro gracioso e inesperado vino cuando Adam Mosseri, jefe de Instagram, respondió en Twitter a la publicación que inició el incendio:

El ejecutivo jura que todo fue producto de una prueba aislada interna; que por error fue liberada y se volvió masiva.

Lo cierto es que la presencia de esa pantalla de bienvenida; donde explican cómo funciona el nuevo Instagram, podrá levantar dudas entre los más suspicaces.

En cualquier caso, haya sido un error por una prueba; o una actualización odiada que fue rápidamente eliminada.

El Instagram que todos amamos y conocemos está de regreso.

Si les sigue apareciendo la nueva interfaz sólo tienen que reiniciar la app.

LAS CONTRASEÑAS MÁS OBVIA Y DIVERTIDAS QUE SOLEMOS USAR

Does anybody know how to switch the new @instagram back to a scroll instead of these taps?



I done already accidentally liked pictures I didn´t want to and missed carousel swiping all because IG made some changes WE DIDNT ASK FOR.



Is 2018 over yet?! pic.twitter.com/LdTn1cNDMl