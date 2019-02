Esta ilusión óptica retrasa tu cerebro 15 milisegundos

Nos encantan las ilusiones ópticas. Es algo que escapa a nuestra lógica y cuanto más enrevesadas son, más locos nos volvemos. La de Pinna-Brelstaff es tremendamente divertida: son anillos concéntricos con sombreado inverso. Cuando mueves tu cabeza más cerca o más lejos de la imagen, parecen girar, expandirse y contraerse. ¿Es real? ¿De verdad está en movimiento o es todo producto de tu imaginación?

Fija tu mirada en el punto negro central. Aléjate y acércate. Irremediablemente, verás que los círculos de la ilusión giran en distintas direcciones. Los naranjas en el sentido de las agujas del reloj y los azules al contrario. Pero, como ya sabes, no todo es lo que parece.

Lo sentimos, eso que ves no es real. Esta imagen creada en 2000 todavía es un enigma para los científicos. Una investigación publicada recientemente en el 'Journal of Neuroscience' intenta arrojar un poco de luz sobre el asunto, señalando que esta ilusión se percibe con las mismas neuronas con las que captamos el movimiento real, aunque con un 'retraso' de unos milisegundos.

