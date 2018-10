Aseguran que un reptiliano fue el responsable de la caída de YouTube

REDACCIÓN 17/10/2018 04:53 p.m.

Anoche YouTube pasó por uno de sus peores momentos en la red, la plataforma se colapsó mundialmente por casi dos horas, dejando a millones de usuarios en el limbo del aburrimiento. Como el grande de los videos no ha explicado el motivo de la crisis internautas han sacado sus propias teorías y aseguran que los reptilianos tienen la culpa de la caída de YouTube.

De acuerdo con FayerWayer, esto es más o menos lo que pasó ayer, según algunos eruditos de la web: "alguien" subió un video de un reptiliano a YouTube y por eso se cayó la página durante tanto tiempo. No sabemos si fue tirada por el gobierno de EE.UU., el mismo FBI, la CIA, los reptilianos, los grises, Alf, Yoda o E.T., pero sucedió. Al regresar, el video ya no estaba.

Pero eso no es todo, se dice que todo fue una "cortina de humo", el FBI habría lanzado la noticia de que hay una vacuna contra el VIH, logrando que toda la humanidad se concentre en eso y no en el reptiliano capturado que más bien parece algún ebrio de Coachella. Pero por si tenías la duda, aquí está el video.

